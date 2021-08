Karen Khachanov e l’etimologia della parola “mierda” (Video)

Al torneo di Toronto si sono iste una serie di situazioni imbarazzanti questa settimana e l’ultima ha coinvolto Karen Khachanov, che ha sconfitto il connazionale Aslan Karatsev e si è qualficato per gli ottavi di finale del torneo canadese.

All’inizio del secondo set, il finalista a Tokyo 2020, che è stato allenato da spagnoli per molti anni, ha cacciato fuori dalla sua bocca una sfuriata in spagnolo che si è conclusa con la parola “mierda” e ha attirato un avvertimento dall’arbitro Renaud Lichtenstein. Essendo il secondo richiamo, l’arbitro ha dato un punto di penalità al russo che si è molto arrabbiato per la cosa.

Karatsev ha dichiarato che la parola “mierda”, soprattutto detta in spagnolo, non ha alcuna connotazione aggressiva e non deve essere classificata come oscenità udibile.

Khachanov ha chiamato il supervisore e i due hanno dialogato per cinque minuti per discutere sulla questione della parolaccia. Una situazione quasi surreale.