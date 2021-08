Naomi Osaka e Jannik Sinner, il valore delle scelte

Qualche giorno fa, forse condizionato dal gran parlare che si è fatto di Naomi Osaka in questo periodo, ho deciso di guardare la miniserie documentaria che ripercorre alcuni eventi della vita e della carriera della tennista nipponica, e con un po’ di sorpresa, mi sono ritrovato a riflettere sui parallelismi che potrebbero riguardare, con le dovute differenze, la storia del nostro Jannik.

Questa breve docu-serie si sofferma sugli avvenimenti che si svolsero in un arco temporale che va dal primo al secondo US Open vinto dalla Osaka tra il 2018 e il 2020. Un lasso di tempo apparentemente breve, ma che racchiude in sé episodi che segneranno una svolta fondamentale nella vita della tennista, marcandone il passaggio dalla giovinezza all’età adulta.

E in questa trasformazione, due eventi in particolare smuoveranno l’animo della giapponese, portandola da una situazione di crisi di risultati, alla vittoria del secondo major americano (contiene spoiler). Il primo è la morte di Kobe Bryant, che conobbe personalmente, e che rappresentò per lei un modello al quale ispirarsi oltre che un ottimo mentore; il secondo è la protesta del movimento black lives matter in seguito alla morte di George Floyd. Questi due avvenimenti influenzeranno enormemente l’approccio al tennis della Osaka. Prima ci sarà il crollo emotivo, caratterizzato dalla sonora sconfitta in Davis e dall’eliminazione agli US Open del 2019. Poi arriverà la rinascita, e la tennista, prima incapace di prendere decisioni, che lasciava agli altri le scelte importanti della propria vita, spettatrice di se stessa, deciderà con coraggio di dare un senso più profondo al proprio tennis. In questo passaggio, la vittoria di un Major non avrà soltanto una valenza sportiva, ma acquisirà ulteriore importanza poiché veicolerà un messaggio ancora più grande, che per lei assumerà grande rilevanza e di cui si farà portavoce all’Interno del circuito tennistico femminile: Black lives matter. Per questo motivo, nei 7 match che la porteranno alla vittoria dell’us open 2020, deciderà di indossare, per ogni incontro, una mascherina col nome della persona uccisa dalla polizia. Ma dentro questo piccolo grande atto, si nasconderà un aspetto ancora più cruciale, e cioè la presa di coscienza che anche lei ha potere sulla sua vita, che può assumersi la responsabilità delle sue decisioni, e che potrà decidere da sé quali saranno le sue priorità. E così il tennis assumerà un valore più alto, ancorato alla propria vita e non alla vita degli altri, portando la motivazione al di là dalla mera prestazione sportiva. È la Osaka che diventa adulta.

Quando facciamo il tifo per un tennista o una tennista che ci sta a cuore, soprattutto se giovane, forse tendiamo a dimenticare troppo facilmente che il percorso di maturazione di questi ragazzi e queste ragazze non segue i ritmi e le tappe che hanno scandito la vita di tutti noi. Può accadere che ci sia una particolare attenzione sulla prestazione da parte del loro entourage, e una minore sensibilità verso gli aspetti dello sviluppo più lontani dal campo da gioco. Hanno l’agenda fitta di impegni, ma quando arrivano i momenti di solitudine, in cui emergono le paure e le fragilità, difficilmente hanno il tempo per affinare gli strumenti utili per codificarli. E può capitare che l’ambiente circostante possa minimizzare queste insicurezze, perché potrebbe risultare troppo spaventoso pensare che tutta la “macchina” che gravita intorno al tennista sulla cresta dell’onda possa improvvisamente fermarsi. Sinner durante la pandemia ci ha fatto vedere una parte di lui più intima, mettendo su un piccolo progetto in cui svolgeva una serie di interviste con altri coetanei e con cui si interrogava sull’importanza della salute mentale nei giovani. È sicuramente un progetto a cui tiene, un progetto che mostra le tracce di un adulto in divenire, la ricerca di valori che vanno oltre il tennis, e che possono esprimersi con esso.

E chissà se la scelta di non partecipare all’Olimpiade, giusta o sbagliata che sia, al di là della reale motivazione, non possa rappresentare a posteriori un altro passo verso l’adulto che sarà e lo sportivo che ne deriverà.

E magari, con questa nuova consapevolezza, anche il nostro modo di valutare le sue scelte si farà meno giudicante e maggiormente empatico, tenendo in considerazione che la vita non è una linea retta nemmeno per chi, visto da lontano, ci sembra meno umano di noi.

Dott. Marco Caocci

Psicologo