Novak Djokovic raggiunge Navratilova e già guarda al record di Steffi Graf

Novak Djokovic ha alcune ragioni per sorridere in questi giorni anche dopo le Olimpiadi che sono andate, obiettivamente, male. Questo lunedì, il serbo ha iniziato la sua 332a settimana in cima alla classifica mondiale, un record di importanza storica in quanto è uguale al numero di settimane che l’americana Martina Navratilova ha guidato la gerarchia WTA.

Il serbo ora guarda l’incredibile record di Steffi Graff, che ha guidato le classifiche per 377 settimane, un record che si pensava non potesse mai nemmeno essere minacciato.

A questo punto, è già praticamente impossibile che Djokovic perda la testa del ranking ATP fino alla fine del 2021!