Casper Ruud risponde a Nick Kyrgios: “Ho vinto tre tornei in tre settimane e lui è quasi sempre a casa, non gioca. Noi siamo diversi”

Casper Ruud, 22 anni, ha vinto il terzo titolo ATP 250 in tre settimane all’ATP 250 di Kitzbuhel, in Austria ieri e alla fine del match ha colto l’occasione per rispondere a Nick Kyrgios che, durante la settimana e con alcune irrispettose dichiarazioni ha accusato Ruud di “rubare” punti ATP nei tornei deboli e con un campo di partecipazione limitato.

Ruud, che ha affrontato solo due giocatori nei top 90 sulla strada per i titoli di Bastad, Gstaad e Kitzbuhel, ha dichiarato: “Non do molta importanza a quello che dice. Ho vinto tre tornei in tre settimane e lui è quasi sempre a casa, non gioca. Noi siamo diversi”.

Kitzbühel

Ruud C. – Martinez P. F 6-1, 4-6, 6-3

Ruud C. – Rinderknech A. SF 6-3, 7-67

Ruud C. – Ymer M. QF 3-6, 7-65, 6-1

Ruud C. – Vilella Martinez M. R16 7-5, 5-7, 6-4

Gstaad

Ruud C. – Gaston H. F 6-3, 6-2

Ruud C. – Kopriva V. SF 6-3, 6-0

Ruud C. – Paire B. QF 6-2, 5-7, 6-3

Ruud C. – Novak D. R16 6-4, 7-65

Bastad

Ruud C. – Coria F. F 6-3, 6-3

Ruud C. – Carballes Baena R. SF 6-1, 6-4

Ruud C. – Laaksonen H. QF

Ruud C. – Rune H. R16 6-0, 6-2