Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Il programma completo di Lunedì 26 Luglio 2021. In campo 7 azzurri tra singolare e doppio

Il programma di Lunedì 26 Luglio 2021



04:00 italiane Ariake Tennis Park Centre Court

SUI GOLUBIC Viktorija – JPN OSAKA Naomi

GER ZVEREV Alexander – COL GALAN Daniel Elahi

BLR SABALENKA Aryna – CRO VEKIC Donna

SRB DJOKOVIC Novak – GER STRUFF Jan-Lennard

04:00 Ariake Tennis Park Court 1

CHN WANG Qiang – ESP MUGURUZA Garbine

SUI BENCIC Belinda – JPN DOI Misaki

IND NAGAL Sumit – ROCMEDVEDEV Daniil

ESP CARRENO BUSTA Pablo – CRO CILIC Marin

04:00 Ariake Tennis Park Court 2

CAN FERNANDEZ Leylah Annie – CZE KREJCIKOVA Barbora

Not Before 05:30 on Court 2 Ariake Tennis Park Court 2

FOGNINI Fabio – BLR GERASIMOV Egor

AUS TOMLJANOVIC Ajla – UKR SVITOLINA Elina

GER KOEPFER Dominik – AUS PURCELL Max

04:00 Ariake Tennis Park Court 3

GER FRIEDSAM Anna-Lena – ROC PAVLYUCHENKOVA Anastasia

Not Before 05:30 on Court 3 Ariake Tennis Park Court 3

AUS MILLMAN John – ESP DAVIDOVICH FOKINA Alejandro

CZE PLISKOVA Karolina – ESP SUAREZ NAVARRO Carla

CHN Xu / Yang – AUS Barty / Sanders

04:00 Ariake Tennis Park Court 4

SWE PETERSON Rebecca – KAZ RYBAKINA Elena

Not Before 05:30 on Court 4 Ariake Tennis Park Court 4

GEO BASILASHVILI Nikoloz – SONEGO Lorenzo

POL SWIATEK Iga – ESP BADOSA Paula

CRO Mektic / Pavic – Musetti / Sonego

05:30 Ariake Tennis Park Court 5

ARG PODOROSKA Nadia – ROC ALEKSANDROVA Ekaterina

CZE KVITOVA Petra – BEL van UYTVANCK Alison

ROU Niculescu / Olaru – AUS Perez / Stosur

04:00 Ariake Tennis Park Court 6

ROC VESNINA Elena – GIORGI Camila

CZE VONDROUSOVA Marketa – ROU BUZARNESCU Mihaela

NED Bertens-Schuurs – ROC Kudermetova / Vesnina

04:00 Ariake Tennis Park Court 7

GRE SAKKARI Maria – SRB STOJANOVIC Nina

ESP SORRIBES TORMO Sara – FRA FERRO Fiona

JPN McLachlan / Nishikori – GBR Murray / Skupski

AUT Marach / Oswald – COL Cabal / Farah

07:00 italiane Ariake Tennis Park Court 8

UKR Kichenok / Kichenok – Errani-Paolini

NED Koolhof / Rojer – NZLDaniell / Venus