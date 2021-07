Challenger Poznan: Il Tabellone Principale e di Quali. Presenza di Marcora nel Md

CHALLENGER Poznan (Polonia) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Zapata Miralles, Bernabe vs Coppejans, Kimmer

Moraing, Mats vs Kamke, Tobias

Mena, Facundo vs De Jong, Jesper

Muller, Alexandre vs (6) Couacaud, Enzo

(3) Laaksonen, Henri vs (SE) Kicker, Nicolas

(WC) Orlikowski, Aleksander vs Guinard, Manuel

Janvier, Maxime vs Marcora, Roberto

Kopriva, Vit vs (7) Popko, Dmitry

(5) Kolar, Zdenek vs (Alt) Forejtek, Jonas

(Alt) Cachin, Pedro vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Borg, Leo vs (4) Gaston, Hugo

(8) Andreozzi, Guido vs Vukic, Aleksandar

Lehecka, Jiri vs Lamasine, Tristan

Qualifier vs Elias, Gastao

(WC) Michalski, Daniel vs (2) Van de Zandschulp, Botic

CHALLENGER Poznan (Polonia) – Tabellone Quali, terra battuta

(1) Domingues, Joaovs (WC) Marek, Wojciech(Alt) Bobrov, Bogdanvs (6) Zekic, Miljan

(2) Furness, Evan vs (WC) Politowicz, Marcel

(Alt) Shevchenko, Alexander vs (5) Blancaneaux, Geoffrey

(3) Vatutin, Alexey vs Ejupovic, Elmar

(WC) Kasnikowski, Maks vs (8/Alt) Heyman, Christopher

(4) Bellucci, Thomaz vs (Alt) Poljak, David

Fanselow, Sebastian vs (7) Denolly, Corentin

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Evan Furness vs [WC] Marcel Politowicz

2. [1] Joao Domingues vs [WC] Wojciech Marek (non prima ore: 13:00)

3. [WC] Maks Kasnikowski vs [8/Alt] Christopher Heyman (non prima ore: 15:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Bogdan Bobrov vs [6] Miljan Zekic

2. [3] Alexey Vatutin vs Elmar Ejupovic

3. [4] Thomaz Bellucci vs [Alt] David Poljak (non prima ore: 14:30)

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Alexander Shevchenko vs [5] Geoffrey Blancaneaux

2. Sebastian Fanselow vs [7] Corentin Denolly