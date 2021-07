Martina Trevisan dopo il forfait ai Giochi Olimpici di Tokyo “A causa di una frattura da stress al piede sinistro non potrò partecipare alle Olimpiadi”

Martina Trevisan tramite i social parla del suo forfait a Tokyo.

“Sono estremamente delusa.

A causa di una frattura da stress al piede sinistro non potrò partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

Con il mio team abbiamo provato ad allenarci sul veloce in questi giorni, ma il piede su questa superficie non reagisce ancora bene. Penso quindi che, anche per rispetto dei valori olimpici, sia giusto non togliere la possibilità di competere ad una ragazza al massimo delle sue possibilità.

É stata una decisione complicata, ci tenevo tanto e spero con tutto il cuore di continuare a migliorarmi per potervi un giorno partecipare da protagonista.

Un abbraccio a tutto il team in partenza. Vi sosterrò da casa…Forza ragazzi!“