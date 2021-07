Challenger Todi, Amersfoort, Iasi e Nur-Sultan 3: I risultati dei Quarti di Finale. Gaio batte Cobolli. Fuori gli altri azzurri

CHALLENGER Todi (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

CH CH Todi Zeppieri G. Zeppieri G. 3 3 Vilella Martinez M. Vilella Martinez M. 6 6 Vincitore: Vilella Martinez M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zeppieri G. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Vilella Martinez M. 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Zeppieri G. 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Vilella Martinez M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-2 → 1-2 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Zeppieri G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Zeppieri G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Zeppieri G. 15-0 40-0 1-4 → 2-4 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Zeppieri G. 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Zeppieri G. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. Giulio Zeppierivs [2] Mario Vilella Martinez

2. [4] Tomas Martin Etcheverry vs Alexander Ritschard



CH CH Todi Etcheverry T. Etcheverry T. 6 6 Ritschard A. Ritschard A. 1 1 Vincitore: Etcheverry T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Etcheverry T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Ritschard A. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Etcheverry T. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ritschard A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Etcheverry T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Ritschard A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Etcheverry T. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ritschard A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Etcheverry T. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ritschard A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Etcheverry T. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Ritschard A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Etcheverry T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ritschard A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. [1] Federico Gaio vs [WC] Flavio Cobolli (non prima ore: 19:00)



CH CH Todi Gaio F. Gaio F. 7 6 Cobolli F. Cobolli F. 5 4 Vincitore: Gaio F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Cobolli F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Cobolli F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Cobolli F. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Gaio F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cobolli F. 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Cobolli F. 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Gaio F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Cobolli F. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Cobolli F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Gaio F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Cobolli F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cobolli F. 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cobolli F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Facundo Diaz Acosta / Alexander Merino vs [PR] Alessandro Motti / Julian Ocleppo



CH CH Todi Diaz Acosta F. / Merino A. Diaz Acosta F. / Merino A. 40 4 Motti A. / Ocleppo J. • Motti A. / Ocleppo J. 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Motti A. / Ocleppo J. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 Diaz Acosta F. / Merino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Motti A. / Ocleppo J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Diaz Acosta F. / Merino A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Motti A. / Ocleppo J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Diaz Acosta F. / Merino A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Grandstand – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Nicolas Jarry vs [Q] Matheus Pucinelli De Almeida



CH CH Todi Jarry N. Jarry N. 6 3 1 Pucinelli De Almeida M. Pucinelli De Almeida M. 3 6 6 Vincitore: Pucinelli De Almeida M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Jarry N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Pucinelli De Almeida M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Jarry N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Pucinelli De Almeida M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jarry N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Pucinelli De Almeida M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jarry N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Jarry N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 30-15 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Pucinelli De Almeida M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Jarry N. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Pucinelli De Almeida M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jarry N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jarry N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Pucinelli De Almeida M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Jarry N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Pucinelli De Almeida M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jarry N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jarry N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Mark Vervoort / Federico Zeballos vs Francesco Forti / Giulio Zeppieri (non prima ore: 17:00)



CH CH Todi Vervoort M. / Zeballos F. Vervoort M. / Zeballos F. 2 6 Forti F. / Zeppieri G. Forti F. / Zeppieri G. 6 7 Vincitore: Forti F. / Zeppieri G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Vervoort M. / Zeballos F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Forti F. / Zeppieri G. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Vervoort M. / Zeballos F. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Forti F. / Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Vervoort M. / Zeballos F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Forti F. / Zeppieri G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Vervoort M. / Zeballos F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Forti F. / Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Vervoort M. / Zeballos F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Forti F. / Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Vervoort M. / Zeballos F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Forti F. / Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Vervoort M. / Zeballos F. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Forti F. / Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Vervoort M. / Zeballos F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Forti F. / Zeppieri G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Vervoort M. / Zeballos F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Forti F. / Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Vervoort M. / Zeballos F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Forti F. / Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CHALLENGER Amersfoort (Olanda) – Quarti di Finale, terra battuta

Van Mossel Kia Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Guido Andreozzi vs [WC] Jelle Sels



CH CH Amersfoort Andreozzi G. Andreozzi G. 3 6 6 Sels J. Sels J. 6 4 2 Vincitore: Andreozzi G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Andreozzi G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Sels J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Andreozzi G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Sels J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Andreozzi G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sels J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Andreozzi G. 15-0 30-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Sels J. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Andreozzi G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sels J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Andreozzi G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Sels J. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Andreozzi G. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Sels J. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Andreozzi G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sels J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Andreozzi G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sels J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Andreozzi G. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Sels J. 15-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Andreozzi G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Sels J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Andreozzi G. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Sels J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Andreozzi G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Sels J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Andreozzi G. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Mariano Kestelboim / Facundo Mena vs [2] Dustin Brown / Tristan-Samuel Weissborn



CH CH Amersfoort Kestelboim M. / Mena F. Kestelboim M. / Mena F. 3 2 Brown D. / Weissborn T. Brown D. / Weissborn T. 6 6 Vincitore: Brown D. / Weissborn T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Brown D. / Weissborn T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Kestelboim M. / Mena F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Brown D. / Weissborn T. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kestelboim M. / Mena F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Brown D. / Weissborn T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Kestelboim M. / Mena F. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Brown D. / Weissborn T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Kestelboim M. / Mena F. 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Brown D. / Weissborn T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Kestelboim M. / Mena F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Brown D. / Weissborn T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Kestelboim M. / Mena F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Brown D. / Weissborn T. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Kestelboim M. / Mena F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Brown D. / Weissborn T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Kestelboim M. / Mena F. 15-0 30-0 40-40 0-1 → 0-2 Brown D. / Weissborn T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. Jesper De Jong vs [2] Botic Van de Zandschulp (non prima ore: 15:00)



CH CH Amersfoort De Jong J. De Jong J. 3 0 Van De Zandschulp B. Van De Zandschulp B. 6 6 Vincitore: Van De Zandschulp B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 De Jong J. 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 De Jong J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 De Jong J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 De Jong J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 De Jong J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 De Jong J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 De Jong J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 De Jong J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [1] Tallon Griekspoor vs [6] Kimmer Coppejans



CH CH Amersfoort Griekspoor T. Griekspoor T. 3 6 6 Coppejans K. Coppejans K. 6 3 2 Vincitore: Griekspoor T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Griekspoor T. 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Coppejans K. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Coppejans K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Griekspoor T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Coppejans K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Griekspoor T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Coppejans K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Griekspoor T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Coppejans K. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Griekspoor T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Coppejans K. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Coppejans K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Coppejans K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Griekspoor T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Coppejans K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Coppejans K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Griekspoor T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Griekspoor T. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Griekspoor T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Coppejans K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Coppejans K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Daniel De Jonge / Guy Den Ouden OR Luca Castelnuovo / Manuel Guinard vs Mariano Kestelboim / Facundo Mena OR [2] Dustin Brown / Tristan-Samuel Weissborn



CH CH Amersfoort Castelnuovo L. / Guinard M. Castelnuovo L. / Guinard M. 6 6 Brown D. / Weissborn T. Brown D. / Weissborn T. 4 3 Vincitore: Castelnuovo L. / Guinard M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Brown D. / Weissborn T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Castelnuovo L. / Guinard M. 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Brown D. / Weissborn T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Castelnuovo L. / Guinard M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Brown D. / Weissborn T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Castelnuovo L. / Guinard M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Brown D. / Weissborn T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Castelnuovo L. / Guinard M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Brown D. / Weissborn T. 0-15 15-15 0-30 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Castelnuovo L. / Guinard M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Brown D. / Weissborn T. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Castelnuovo L. / Guinard M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Brown D. / Weissborn T. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Castelnuovo L. / Guinard M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Brown D. / Weissborn T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Castelnuovo L. / Guinard M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Brown D. / Weissborn T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Castelnuovo L. / Guinard M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Brown D. / Weissborn T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

KNLTB Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Daniel De Jonge / Guy Den Ouden vs Luca Castelnuovo / Manuel Guinard

2. [4] Antoine Hoang vs [8] Lukas Rosol (non prima ore: 12:00)



CH CH Amersfoort Hoang A. Hoang A. 6 7 Rosol L. Rosol L. 4 6 Vincitore: Hoang A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Rosol L. 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Hoang A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Rosol L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Hoang A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Rosol L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Hoang A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Rosol L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Rosol L. 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Hoang A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rosol L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Rosol L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Hoang A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Rosol L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Hoang A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Rosol L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Hoang A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Rosol L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Hoang A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rosol L. 40-15 0-0 → 0-1

3. Gijs Brouwer / Jelle Sels vs [WC] Michiel De Krom / Bart Van Den Berg



CH CH Amersfoort Brouwer G. / Sels J. Brouwer G. / Sels J. 6 5 De Krom M. / Van Den Berg B. De Krom M. / Van Den Berg B. 7 7 Vincitore: De Krom M. / Van Den Berg B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Brouwer G. / Sels J. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Brouwer G. / Sels J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 De Krom M. / Van Den Berg B. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Brouwer G. / Sels J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 De Krom M. / Van Den Berg B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Brouwer G. / Sels J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Brouwer G. / Sels J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 De Krom M. / Van Den Berg B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Brouwer G. / Sels J. 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 De Krom M. / Van Den Berg B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Brouwer G. / Sels J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 De Krom M. / Van Den Berg B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 De Krom M. / Van Den Berg B. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Sergio Galdos / Goncalo Oliveira vs [WC] Michiel De Krom / Bart Van Den Berg



CH CH Amersfoort Galdos S. / Oliveira G. Galdos S. / Oliveira G. 6 6 De Krom M. / Van Den Berg B. De Krom M. / Van Den Berg B. 2 2 Vincitore: Galdos S. / Oliveira G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Galdos S. / Oliveira G. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Galdos S. / Oliveira G. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Galdos S. / Oliveira G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 De Krom M. / Van Den Berg B. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Galdos S. / Oliveira G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Galdos S. / Oliveira G. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 De Krom M. / Van Den Berg B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Galdos S. / Oliveira G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Galdos S. / Oliveira G. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 De Krom M. / Van Den Berg B. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Galdos S. / Oliveira G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 De Krom M. / Van Den Berg B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Iasi (Romania) – Quarti di Finale, terra battuta

CH CH Iasi Zekic M. Zekic M. 7 6 Miedler L. Miedler L. 5 2 Vincitore: Zekic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 5-1 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Tiebreak 6-5 → 7-5 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1

1. [Q] Miljan Zekicvs Lucas Miedler

2. [1] Hugo Gaston vs Duje Ajdukovic



CH CH Iasi Gaston H. Gaston H. 7 6 Ajdukovic D. Ajdukovic D. 6 2 Vincitore: Gaston H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Gaston H. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Ajdukovic D. 0-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ajdukovic D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Gaston H. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ajdukovic D. 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Gaston H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ajdukovic D. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Ajdukovic D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Gaston H. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Ajdukovic D. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Gaston H. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Ajdukovic D. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ajdukovic D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Ajdukovic D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Ajdukovic D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Gaston H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [4] Riccardo Bonadio / Lucas Miedler vs Hernan Casanova / Roberto Ortega-Olmedo (non prima ore: 13:00)



CH CH Iasi Bonadio R. / Miedler L. Bonadio R. / Miedler L. 7 6 5 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 5 7 10 Vincitore: Casanova H. / Ortega-Olmedo R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Bonadio R. / Miedler L. 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Bonadio R. / Miedler L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Bonadio R. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Bonadio R. / Miedler L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Bonadio R. / Miedler L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Bonadio R. / Miedler L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Bonadio R. / Miedler L. 0-15 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Bonadio R. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Bonadio R. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Bonadio R. / Miedler L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Bonadio R. / Miedler L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Bonadio R. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Casanova H. / Ortega-Olmedo R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Bonadio R. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [1] Orlando Luz / Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [WC] Cezar Cretu / Dan Alexandru Tomescu (non prima ore: 14:30)



CH CH Iasi Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 6 7 Cretu C. / Tomescu D. Cretu C. / Tomescu D. 2 6 Vincitore: Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Cretu C. / Tomescu D. 0-15 15-15 30-30 40-40 6-5 → 6-6 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Cretu C. / Tomescu D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Cretu C. / Tomescu D. 15-0 30-0 4-3 → 4-4 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Cretu C. / Tomescu D. 0-15 15-15 30-40 3-2 → 4-2 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Cretu C. / Tomescu D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Cretu C. / Tomescu D. 15-0 40-30 1-0 → 1-1 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Cretu C. / Tomescu D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Cretu C. / Tomescu D. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Cretu C. / Tomescu D. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Cretu C. / Tomescu D. 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Luz O. / Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Zdenek Kolar vs Riccardo Bonadio



CH CH Iasi Kolar Z. Kolar Z. 6 6 Bonadio R. Bonadio R. 4 4 Vincitore: Kolar Z. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Bonadio R. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Kolar Z. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Bonadio R. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Kolar Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Bonadio R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Kolar Z. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Bonadio R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bonadio R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Bonadio R. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Bonadio R. 15-0 30-0 4-2 → 4-3 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Bonadio R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Kolar Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Bonadio R. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Bonadio R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [8] Dimitar Kuzmanov



CH CH Iasi Meligeni Rodrigues Alves F. Meligeni Rodrigues Alves F. 6 3 6 Kuzmanov D. Kuzmanov D. 0 6 3 Vincitore: Meligeni Rodrigues Alves F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Kuzmanov D. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Kuzmanov D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

CHALLENGER Nur-Sultan 3 (Kazakistan) – Quarti di Finale, cemento

CH CH Nur Sultan 3 Safiullin R. Safiullin R. 2 6 6 Polansky P. Polansky P. 6 1 7 Vincitore: Polansky P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Safiullin R. 15-0 40-0 5-6 → 6-6 Polansky P. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Polansky P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Polansky P. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Polansky P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Polansky P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Polansky P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Polansky P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Safiullin R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Polansky P. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Safiullin R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Polansky P. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Polansky P. 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Polansky P. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Safiullin R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Polansky P. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Safiullin R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Polansky P. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Safiullin R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. [1] Roman Safiullinvs [7] Peter Polansky

2. Jason Kubler vs [3] Jay Clarke



CH CH Nur Sultan 3 Kubler J. Kubler J. 6 5 6 Clarke J. Clarke J. 3 7 7 Vincitore: Clarke J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 Kubler J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Clarke J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Kubler J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Clarke J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kubler J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Clarke J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Kubler J. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Clarke J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Clarke J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kubler J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Clarke J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Kubler J. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Clarke J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Kubler J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Clarke J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Kubler J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Clarke J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Kubler J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Clarke J. 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Clarke J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Clarke J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Clarke J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Clarke J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Kubler J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Clarke J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kubler J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Clarke J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Max Purcell vs Yu Hsiou Hsu



CH CH Nur Sultan 3 Purcell M. Purcell M. 6 6 Hsu Y. Hsu Y. 2 1 Vincitore: Purcell M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 5-1 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [5] Borna Gojo vs Mirza Basic



CH CH Nur Sultan 3 Gojo B. Gojo B. 2 7 6 Basic M. Basic M. 6 6 2 Vincitore: Gojo B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Gojo B. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Basic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Gojo B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Basic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Gojo B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Basic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Gojo B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Basic M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Basic M. 0-15 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Gojo B. 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Basic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Gojo B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Basic M. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Gojo B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Basic M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Gojo B. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Basic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Gojo B. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Basic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gojo B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Basic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Gojo B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Basic M. 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Gojo B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Basic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Gojo B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Basic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Gojo B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Peter Polansky / Sergiy Stakhovsky vs Alessandro Bega / Corentin Denolly (non prima ore: 11:00)



CH CH Nur Sultan 3 Polansky P. / Stakhovsky S. Polansky P. / Stakhovsky S. 3 6 10 Bega A. / Denolly C. Bega A. / Denolly C. 6 4 8 Vincitore: Polansky P. / Stakhovsky S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Bega A. / Denolly C. 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Bega A. / Denolly C. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Polansky P. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Bega A. / Denolly C. 0-15 15-15 40-15 4-3 → 4-4 Polansky P. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Bega A. / Denolly C. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Polansky P. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Bega A. / Denolly C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Polansky P. / Stakhovsky S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Bega A. / Denolly C. 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Polansky P. / Stakhovsky S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Bega A. / Denolly C. 40-0 3-5 → 3-6 Polansky P. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 2-5 → 3-5 Bega A. / Denolly C. 0-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Polansky P. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Bega A. / Denolly C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Polansky P. / Stakhovsky S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Bega A. / Denolly C. 15-0 15-15 30-15 0-2 → 0-3 Polansky P. / Stakhovsky S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Bega A. / Denolly C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 13:00)

1. [4] Yu Hsiou Hsu / Benjamin Lock vs Lucas Catarina / Hugo Grenier