Da Wimbledon: Matteo Berrettini “voglio godermi questo momento, perché sono passati due anni dalla mia prima semifinale, quindi ora è il momento per gioire un po’

Matteo Berrettini : “Sono felicissimo per la mia vittoria, per il fatto di aver raggiunto le semifinali per la prima volta qui a Wimbledon, per il fatto che ho giocato una partita davvero dura, perché non mi sentivo particolarmente bene, soprattutto dopo il primo set. Quindi sono davvero felice. Certo, affrontare Hubert (Hurkacz) sarà davvero difficile. Ha battuto Daniil, ha battuto Roger uno dopo l’altro e si sente bene. Sta vivendo una grande stagione finora, quindi sarà dura. Ora però voglio godermi questo momento, perché sono passati due anni dalla mia prima semifinale, quindi ora è il momento per gioire un po’”.

“A New York fu diverso ma allo stesso tempo è fantastico. Ovviamente quella volta agli US Open non sapevo prima del torneo che avrei potuto raggiungere un obiettivo simile. Ho giocato una partita dopo l’altra e mi sono ritrovato, così, in semifinale. Ho giocato bene, ho combattuto come sto facendo adesso, ma è stato più inaspettato. All’inizio di questo torneo, sapevo che potevo farcela. So che anche la corsa non è finita. Quindi è diverso. Sento di essere un giocatore migliore ora. Ho più esperienza. Ho più match sulle spalle. Tutto quello che sto ottenendo è fantastico, ma non è inaspettato”.

“È stato un bel momento da vivere insieme a Felix. Penso che sia fantastico avere una amicizia così, e poi possiamo dare il nostro meglio durante la partita e rispettarci l’un l’altro. Anche vedersi fuori dal campo è qualcosa che non è così comune e apprezzo molto il fatto che stia accadendo. Gli auguro il meglio”.