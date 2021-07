Wimbledon: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8 (LIVE)

Wimbledon – Quarti di Finale

Centre Court – Ore: 2:30pm

D. Medvedev vs H. Hurkacz OTT



Slam Wimbledon H. Hurkacz [14] H. Hurkacz [14] 0 2 7 3 4 D. Medvedev [2] • D. Medvedev [2] 0 6 6 6 3 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 D. Medvedev 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

O. Jabeur vs A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

A. Barty vs A. Tomljanovic



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

Ka. Pliskova vs V. Golubic



Il match deve ancora iniziare

K. Muchova vs A. Kerber



Il match deve ancora iniziare

N. Mektic / M. Pavic vs L. Kubot / M. Melo



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

R. Bopanna / S. Mirza vs J. Rojer / A. Klepac



Slam Wimbledon R. Bopanna / S. Mirza R. Bopanna / S. Mirza 0 1 J. Rojer / A. Klepac [14] • J. Rojer / A. Klepac [14] 0 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Rojer / A. Klepac 1-1 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Rojer / A. Klepac 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

C. Gauff / C. McNally vs V. Kudermetova / E. Vesnina



Il match deve ancora iniziare

A. Goransson / C. Ruud vs M. Granollers / H. Zeballos



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

E. Roger-Vasselin / N. Melichar vs A. Vasilevski / A. Rodionova



Slam Wimbledon E. Roger-Vasselin / N. Melichar [4] E. Roger-Vasselin / N. Melichar [4] 30 3 A. Vasilevski / A. Rodionova • A. Vasilevski / A. Rodionova 15 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-30 15-30 3-0 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Cabal / R. Farah vs R. Ram / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury / H. Dart vs W. Koolhof / D. Schuurs



Slam Wimbledon J. Salisbury / H. Dart J. Salisbury / H. Dart 0 6 1 0 W. Koolhof / D. Schuurs [3] • W. Koolhof / D. Schuurs [3] 0 2 6 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 W. Koolhof / D. Schuurs 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Salisbury / H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 df 1-4 → 1-5 J. Salisbury / H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 W. Koolhof / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 0-4 J. Salisbury / H. Dart 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Salisbury / H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 W. Koolhof / D. Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-0 → 3-1 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 W. Koolhof / D. Schuurs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Salisbury / H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:00am

B. Krejcikova / K. Siniakova vs V. Kuzmova / A. Rus



Slam Wimbledon B. Krejcikova / K. Siniakova [1] B. Krejcikova / K. Siniakova [1] 40 7 3 V. Kuzmova / A. Rus [15] • V. Kuzmova / A. Rus [15] 15 6 2 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 2-0 → 2-1 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

A. Qureshi / N. Kichenok vs I. Dodig / L. Chan



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

2°Inc. S. Bolelli / M. Gonzalez vs R. Klaasen / B. McLachlan



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore:

J. Chardy / N. Broady vs R. Klaasen / D. Jurak



Il match deve ancora iniziare