Wimbledon: I risultati completi del Day 6. Roger Federer sfiderà Lorenzo Sonego negli ottavi di finale

Altra bella prestazione di Roger Federer nel suo 22o Wimbledon della carriera. Sul centrale di Londra il basilese ha infatti sconfitto nei sedicesimi di finale il padrone di casa Cameron Norrie (ATP 34) in quattro set con il punteggio di 6-4 6-4 5-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Alla sua prima sfida contro il giocatore britannico, che ha forse inizialmente sentito il peso del Centre Court, il numero otto al mondo ha saputo controllare al meglio l’incontro nei primi due set, ben sfruttando le occasioni capitategli per togliere il servizio all’avversario. Nella terza frazione Norrie ha alzato il suo livello andando a piazzare un break a zero nel 12o gioco, sfruttando anche la doppia occasione sprecata da Roger sul 5-5. Il giocatore svizzero ha però reagito al meglio nel set successivo, chiudendo la contesa al primo match point.

Negli ottavi il quasi quarantenne svizzero sfiderà l’italiano Lorenzo Sonego (27), il quale ha inflitto un chiaro 6-3 6-4 6-4 all’australiano James Duckworth (91). Contro l’azzurro Federer si è imposto in tre facili set nell’unico precedente tra i due, nel 2019 al Roland Garros.

Wimbledon – 3° Turno

Centre Court – Ore: 2:30pm

K. Juvan vs C. Gauff



R. Federer vs C. Norrie



A. Barty vs K. Siniakova



No.1 Court – Ore: 2:00pm

S. Cirstea vs E. Raducanu



F. Auger-Aliassime vs N. Kyrgios



M. Cilic vs D. Medvedev



No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Kerber vs A. Sasnovich



T. Fritz vs A. Zverev



No.3 Court – Ore: 12:00am

M. Berrettini vs A. Bedene



A. Sevastova vs B. Krejcikova



Court 12 – Ore: 12:00am

H. Hurkacz vs A. Bublik



J. Murray / B. Soares vs A. Golubev / R. Haase



K. Skupski / J. Pegula vs A. Fery / T. Moore



Court 18 – Ore: 12:00am

K. Muchova vs A. Pavlyuchenkova



L. Bambridge / D. Inglot vs M. Purcell / L. Saville



S. Aoyama / E. Shibahara vs T. Martincova / M. Vondrousova



C. Gauff / C. McNally vs P. Badosa / S. Sorribes Tormo



Court 5 – Ore: 12:00am

E. Lechemia / I. Neel vs H. Chan / L. Chan



O. Marach / A. Qureshi vs L. Harris / A. Popyrin



S. Gille / H. Carter vs M. Demoliner / L. Stefani



A. Qureshi / N. Kichenok vs A. Bublik / A. Pavlyuchenkova



Court 6 – Ore: 12:00am

A. Mitu / M. Niculescu vs C. Dolehide / S. Sanders



M. Fucsovics / S. Travaglia vs R. Ram / J. Salisbury



M. Doi / V. Golubic vs S-W. Hsieh / E. Mertens



Court 8 – Ore: 12:00am

A. Krunic / N. Stojanovic vs M. Barthel / J. Wachaczyk



V. Kudermetova / E. Vesnina vs B. Mattek-Sands / S. Mirza



S. Bolelli / M. Gonzalez vs H. Kontinen / E. Roger-Vasselin



R. Ram / B. Mattek-Sands vs N. Monroe / R. Voracova



Court 10 – Ore: 12:00am

T. Brkic / N. Cacic vs M. Daniell / P. Oswald



A. Muhammad / J. Pegula vs L. Kichenok / M. Ninomiya



M. Bouzkova / L. Hradecka vs A. Blinkova / A. Friedsam



L. Bambridge / A. Muhammad vs N. Skupski / D. Krawczyk



Court 14 – Ore: 12:00am

I. Ivashka vs J. Thompson



L. Glasspool / H. Heliovaara vs A. Gray / A. McHugh



P. Martic / S. Rogers vs H. Dart / H. Watson



A. McHugh / E. Webley-Smith vs R. Bopanna / S. Mirza



Court 15 – Ore: 12:00am

J. Ostapenko vs A. Tomljanovic



M. Ebden / J-P. Smith vs A. Behar / G. Escobar



M. Kostyuk / J. Ostapenko vs S. Fichman / G. Olmos



M. Ebden / S. Stosur vs M. Pavic / G. Dabrowski



Court 16 – Ore: 12:00am

M. Linette vs P. Badosa



R. Klaasen / B. McLachlan vs R. Berankis / D. Koepfer



K. Christian / N. Hibino vs L. Siegemund / V. Zvonareva



D. Sharan / S. Murray Sharan vs R. Klaasen / D. Jurak



Court 17 – Ore: 12:00am

L. Sonego vs J. Duckworth



J. Chardy / F. Martin vs P. Herbert / N. Mahut



J. Cabal / R. Farah vs R. Matos / T. Monteiro



To be arranged 1 – Ore:

B. Krejcikova / K. Siniakova vs A. Kalinskaya / Y. Putintseva



I. Dodig / F. Polasek vs J. Munar / C. Norrie



G. Escobar / V. Zvonareva vs J. Rojer / A. Klepac