Nick Kyrgios: “Federer, Djokovic e Nadal sono Dei. Ma il tennis ha bisogno anche di persone normali, con le quali le persone possano entrare in empatia e identificarsi”

Nick Kyrgios è tornato a giocare a tennis proprio a Wimbledon ed è già al terzo turno, dopo aver vinto contro Ugo Humbert e Gianluca Mager nei primi due turni. Il 26enne australiano è passato in sala stampa dopo aver battuto l’italiano e ha ribadito l’idea di sentirsi al suo posto tra i giocatori più importanti di questo sport.

“Non tutti possono essere Federer, Djokovic e Nadal. Sono atleti che compaiono una volta ogni dieci anni e che ispirano milioni di persone. Sono come dei, sono intoccabili e lo dico io stesso. Ma il tennis ha bisogno anche di persone normali, con le quali le persone possano entrare in empatia e identificarsi. Credo di essere una di quelle persone. Non sono Federer, Djokovic o Nadal. Sono Nick Kyrgios”, ha dichiarato il tennista di Canberra.