Berrettini sogna in grande a Wimbledon: ora è il terzo favorito

Matteo Berrettini, che vince e convince i betting analyst. il trionfo dell’azzurro, a caccia del suo primo titolo Slam, paga 10 volte la posta su Planetwin365. Addirittura meglio di re Roger Federer, uno capace di conquistare i campi dell’All England Club per ben 8 anni: lo svizzero per il 9° trionfo in carriera ai Championships è dato a 11,00.

Novak Djokovic, invece, si conferma in testa alle preferenze dei bookie con una distanza importante dagli inseguitori: lo Slam numero 20 di ’Nole’ si gioca a 1,55. A fatica potrebbe impensierirlo Daniil Medvedev che invece si assesta su una quota di 6,50 dopo l’eliminazione prematura di Stefanos Tsitsipas.

Matteo Berrettini viaggia spedito verso la seconda settimana di Wimbledon. Il numero uno italiano, la cui vittoria finale per i betting analyst vale 10 volte la posta, è nettamente favorito nello scontro del terzo turno contro Aljaz Bedene: la vittoria del romano, riporta Agipronews, si trova in quota a 1,11 su 888sport.it, mentre quella dello sloveno paga 7 volte la posta giocata. Berrettini, quindi, parte con i favori del pronostico tanto che il 3-0 per il classe 1996 azzurro vale 1,90 la posta, seguito dal 3-1 a 3,55 e dal 3-2 a 7,00. Anche Lorenzo Sonego parte favorito nel proprio incontro, dove sarà di fronte all’australiano James Duckworth. Il torinese è visto a 1,40, mentre il suo avversario si gioca a 3,00.

Roger Federer, dopo il doppio successo sui francesi Mannarino e Gasquet, si trova invece di fronte Cameron Norrie ed è avanti a 1,36, mentre il britannico vede il successo lontano a 3,15. Lo svizzero, tornato dall’infortunio pochi mesi fa, è anche dato a 11 per il successo finale a Wimbledon.

Wimbledon – 3° Turno

3R Fognini (26) – Rublev (5) 5-2 4.92 1.18

3R Tiafoe – Khachanov (25) 0-1 1.65 2.25

3R Garin (17) – Martinez 0-0 1.37 3.12

3R Schwartzman (9) – Fucsovics 1-0 1.82 2.01

3R Koepfer – Bautista-Agut (8) 0-1 3.23 1.35

3R Djokovic (1) – Kudla 2-0 1.02 18.56

3R Evans (22) – Korda 0-0 1.85 1.97

3R Shapovalov (10) – Murray 0-0 1.29 3.60

3R Auger Aliassime (16) – Kyrgios 1-0 1.81 2.02

3R Cilic (32) – Medvedev (2) 0-1 4.58 1.20

3R Federer (6) – Norrie (29) 1-0 1.37 3.13

3R Fritz (31) – Zverev (4) 1-2 6.83 1.11

3R Hurkacz (14) – Bublik 0-1 1.98 1.84

3R Sonego (23) – Duckworth 0-0 1.39 3.03

3R Ivashka – Thompson 0-1 1.56 2.43

3R Berrettini (7) – Bedene 2-1 1.11 6.55

Wimbledon – 3° Turno

3R Swiatek (7) – Begu 0-0 1.17 5.04

3R Pliskova (8) – Martincova 2-0 1.27 3.85

3R Osorio Serrano – Sabalenka (2) 0-0 7.63 1.09

3R Rogers – Rybakina (18) 1-1 2.64 1.49

3R Samsonova – Stephens 1-0 1.60 2.34

3R Jabeur (21) – Muguruza (11) 0-1 2.33 1.61

3R Golubic – Brengle 0-1 1.25 3.97

3R Mertens (13) – Keys (23) 0-2 1.90 1.92

3R Kerber (25) – Sasnovich 0-0 1.14

3R Cirstea – Raducanu 0-0 1.53

3R Juvan – Gauff (20) 1-1 3.54

3R Ostapenko – Tomljanovic 1-0 1.35

3R Barty (1) – Siniakova 0-0 1.21

3R Linette – Badosa (30) 0-0 2.46

3R Sevastova – Krejcikova (14) 2-0 2.16

3R Muchova (19) – Pavlyuchenkova (16) 0-2 1.71