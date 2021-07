Gianluigi Quinzi appende la racchetta al chiodo: “Entrare in campo era diventata una sofferenza”

Gianluigi Quinzi ha deciso ufficialmente di interrompere la propria carriera da tennista professionista: il venticinquenne marchigiano, capace di raggiungere la posizione n.142 del ranking ATP nell’aprile 2019 e conosciuto anche per aver vinto il torneo Juniores di Wimbledon nel 2013, ha comunicato la scelta nel corso di una recente intervista rilasciata a “La Nuova Sardegna“.

Fermo dal novembre 2020 (si ritirò al secondo turno del torneo ITF da $15.000 di Villena, Spagna, contro Carlos Lopez Montagud), in merito ad un suo possibile ritiro si era già espresso il maestro Giovanni Torresi nei mesi scorsi ma lo stesso Quinzi, assieme alla famiglia, smentì quelle dichiarazioni. “Entrare in campo era diventata una sofferenza, non c’erano più passione e divertimento. Quando mi sono reso conto che non sarei riuscito ad entrare in Top-100, ho detto a me stesso che avrei dovuto riflettere e capire cosa fare: avevo troppe aspettative, non riuscivo a gestire l’ansia, a resettare e ripartire con entusiasmo. Quando si perde dopo aver vinto tanto da giovane, è una tragedia: dopo 20 anni di sacrifici non ero più convinto dei miei obiettivi. Per mantenermi faccio l’allenatore“, ha commentato Quinzi, che in questo momento si trova in Sardegna per seguire l’Under 16 lombardo Federico Vita (classifica 2.5), con il quale ha cominciato a collaborare da oltre due mesi. Gianluigi, oltre ad iniziare il percorso da allenatore, in questi mesi sta anche frequentando il corso di laurea in Scienze Motorie con l’obiettivo di diventare un manager sportivo.

Nella sua carriera a livello professionistico ha vinto quattordici titoli in singolare, di cui due Challenger (nel 2018, a Francavilla e Mestre), e due in doppio (nel 2016, in Israele e Ungheria al fianco dell’austriaco Lucas Miedler). Quinzi, inoltre, ha vinto per tre volte contro tennisti classificati in Top-100 (nel 2016 superò Lacko e Bagnis in due appuntamenti Challenger, l’anno successivo eliminò Donskoy all’ATP 250 di Marrakech).

Per quanto concerne l’attività Under 18, vanta undici successi in singolare (oltre al già citato titolo a Wimbledon, si ricorda l’affermazione al Trofeo Bonfiglio nel 2012) e cinque in doppio, oltre al best ranking alla prima posizione mondiale.