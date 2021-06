Challenger Porto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri al via nel Md

Challenger PORTO, Portugal (H) /80 (€) – Main Draw

(1) Seyboth Wild, Thiago vs Olivo, Renzo

Celikbilek, Altug vs Qualifier

Ito, Tatsuma vs Vukic, Aleksandar

Giustino, Lorenzo vs (5) Ferreira Silva, Frederico

(4) Tabilo, Alejandro vs (Alt) Polansky, Peter

(WC) Oliveira, Goncalo vs (WC) Borges, Nuno

Cid Subervi, Roberto vs (Alt) Viola, Matteo

Stakhovsky, Sergiy vs (6) Soeda, Go

(8) Istomin, Denis vs Andreozzi, Guido

Qualifier vs (WC) Elias, Gastao

Qualifier vs Domingues, Joao

(Alt) Kuhn, Nicola vs (3) Gomez, Emilio

(7) Kokkinakis, Thanasi vs Marcora, Roberto

Qualifier vs Halys, Quentin

Janvier, Maxime vs Diez, Steven

Bourgue, Mathias vs (2) Gunneswaran, Prajnesh

Challenger PORTO, Portugal (H) /80 (€) – Tabellone Quali

(1) Blanch, Ulisesvs (Alt) Igoshin, Alexander(Alt) Faria, Luisvs (5) Yevseyev, Denis

(2) Watanuki, Yosuke vs (WC) Vale, Duarte

(Alt) Pla Malfeito, Jaume vs (8/Alt) Zhurbin, Alexander

(3) Mukund, Sasikumar vs (Alt) Verbeek, Sem

(Alt) Cabral, Francisco vs (6) Slobodchikov, Ronald

(4) Blancaneaux, Geoffrey vs (Alt) Araujo, Pedro

(WC) Rodrigues, Daniel vs (7/Alt) Cacao, Tiago

Central Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Francisco Cabral vs [6] Ronald Slobodchikov

2. [1] Ulises Blanch vs [Alt] Alexander Igoshin

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Geoffrey Blancaneaux vs [Alt] Pedro Araujo

2. [2] Yosuke Watanuki vs [WC] Duarte Vale

3. [Alt] Jaume Pla Malfeito vs [8/Alt] Alexander Zhurbin

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Daniel Rodrigues vs [7/Alt] Tiago Cacao

2. [Alt] Luis Faria vs [5] Denis Yevseyev

3. [3] Sasikumar Mukund vs [Alt] Sem Verbeek