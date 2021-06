Naomi Osaka “riappare” sulla copertina di “VOGUE” Giappone

Completamente assente dai social network da quando ha abbandonato dopo il primo turno del Roland Garros, Naomi Osaka, numero due del mondo e che ha già annunciato che non andrà a Wimbledon, riappare per promuovere la copertina di questo mese dell’edizione giapponese della rivista ‘VOGUE’, un mese prima dell’inizio dei giochi olimpici.

Hi guys. Popping out to post this @voguemagazine Japan cover, hope you’re all doing well and staying safe pic.twitter.com/BknA93iApN

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 21, 2021