Da Milano: Zeppieri, la ripartenza dell’umiltà (con il programma di domani)

Reduce dai fatti di Roma e da una fastidiosa infiammazione al ginocchio, Giulio Zeppieri aveva ottenuto una wild card per l’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS, ma ha scelto di giocare le qualificazioni. “Vogliamo ritrovare ritmo e giocare più partite possibili” dice coach Piero Melaranci. Il laziale è l’unico italiano al turno di qualificazione. Nel frattempo arriva il “Coupon Hospitality” per assistere al weekend finale.

Le cose migliori, talvolta, nascono dalle scelte più umili. In virtù del suo status di giovane promessa del tennis azzurro, Giulio Zeppieri aveva ottenuto una wild card per il tabellone principale dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (44.820€, terra battuta). Tuttavia, di concerto con coach Piero Melaranci, ha scelto di rinunciare e giocare le qualificazioni. “Giulio è stato fermo per un’infiammazione al ginocchio di cui soffre ancora – dice Melaranci dopo il 7-5 6-3 con cui il laziale ha superato Francesco Passaro – altrimenti avremmo giocato già a Parma. Si è portato dietro il problema per un po’, si è fermato e poi ha effettuato terapie con il dottor Pierfrancesco Parra. Lo stop di quasi due mesi è dovuto essenzialmente a quello, adesso cercheremo di giocare il più possibile. Il desiderio di giocare tanto è all’origine della scelta di rinunciare alla wild card”. Nel match che ha riportato il tennis professionistico all’ASPRIA Harbour Club dopo due anni, Zeppieri ha amministrato con sufficiente agio la superiorità su Passaro, classe 2001 come lui e numero 743 ATP. “Ha fatto un po’ di fatica, ma certe difficoltà erano previste – continua Melaranci – abbiamo scelto di giocare le qualificazioni proprio per giocare più partite possibili, entrare in condizione e gestire la seconda parte della stagione in modo tranquillo e intenso. Da qualche giorno abbiamo intensificato anche il lavoro atletico”. Per centrare un posto in tabellone avrà un impegno non semplice contro il ceco Michael Vrbensky (n.1 del tabellone, che non ha lasciato un solo game a Edoardo Lodovico Cattaneo).

ARRIVA IL COUPON HOSPITALITY

Parlando dell’avversario, Melaranci professa un moderato ottimismo. “Lo conosciamo. Non ci abbiamo mai giocato contro, ma è capitato di allenarsi insieme, anche se su un’altra superficie. È un buon giocatore, pericoloso, ma se Giulio fa il suo credo che abbia tante chance di vittoria. Vediamo, la cosa che mi interessa di più è la condizione generale”. Archiviati i fatti di Roma-Garden, passaggio delicato ma da cui si può imparare molto, Zeppieri è pronto a ripartire e il suo storico coach ha le idee chiare. “L’obiettivo attuale è avere continuità, giocare partite, allenarsi bene e con la dovuta intensità. Una volta raggiunto quello, la possibilità di arrivare a giocarsi le qualificazioni degli Slam può essere un primo traguardo”. Zeppieri sarà l’unico italiano nel turno di qualificazione, previsto lunedì mattina: nella giornata di domenica sono arrivate le sconfitte di Stefano Napolitano e Jacopo Berrettini. Il primo si è arreso 6-4 6-1 al croato Ajdukovic, mentre c’è maggiore rimpianto per il fratello minore del numero 1 azzurro, battuto 7-5 7-6 dal francese Furness, proprio mentre Matteo giocava la finale al Queen’s. Sotto 7-5 2-0, Berrettini ha raccolto cinque giochi di fila, ha avuto un setpoint, ma non è riuscito a prolungare il match al terzo. Il tie-break gli è poi stato fatale. Alle 15 scatterà il tabellone principale, con i primi 4 match in programma. Sul Campo Centrale ci sarà la sfida tra Marocco e Tunisia, con in campo Elliot Benchetrit e Malek Jaziri. Non prima delle 17, L’ex top-30 ATP Guillermo Garcia Lopez proverà a sorprendere lo statunitense Ulises Blanch, testa di serie numero 3. L’ingresso al pubblico (entro il limite del 25%) sarà gratuito fino al venerdì 25 giugno, mentre nelle ultime due giornate, visti i limiti alla capienza, sarà possibile accedere acquistando il Coupon Hospitality, disponibile nella versione SILVER oppure GOLD. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.aspriatenniscup.it. Per ulteriori dettagli sul Coupon Hospitality, si può scrivere all’indirizzo e-mail ticket.atpmilano@gmail.com

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Michael Vrbensky vs [6] Giulio Zeppieri

2. [4] Duje Ajdukovic vs [5] Camilo Ugo Carabelli

3. Elliot Benchetrit vs Malek Jaziri (non prima ore: 15:00)

4. Guillermo Garcia-Lopez vs [3] Ulises Blanch (non prima ore: 17:00)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Evan Furness vs [8] Orlando Luz

2. Nerman Fatic vs [7] Jonas Forejtek

3. Hugo Grenier vs Alexey Vatutin (non prima ore: 15:00)

4. [4] Facundo Mena vs Pedja Krstin

ASPRIA TENNIS CUP – Trofeo BCS (44.820€, terra battuta)

Primo Turno Qualificazioni

Michael Vrbensky (CZE) b. Edoardo Lodovico Cattaneo (ITA) 6-0 6-0

Orlando Luz (BRA) b. Nikolas Sanchez Izquierdo (SPA) 6-3 5-7 6-2

Nerman Fatic (BIH) b. Goncalo Oliveira (POR) 4-6 7-5 6-3

Evan Furness (FRA) b. Jacopo Berrettini (ITA) 7-5 7-6(3)

Duje Ajdukovic (CRO) b. Stefano Napolitano (ITA) 6-4 6-1

Camilo Ugo Carabelli (ARG) b. Sebastian Fanselow (GER) 3-6 6-2 6-2

Giulio Zeppieri (ITA) b. Francesco Passaro (ITA) 7-5 6-3

Jonas Forejtek (CZE) b. Elmar Ejupovic (GER) 6-0 3-6 6-4