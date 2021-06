Naomi Osaka si ritira da Wimbledon ma giocherà a Tokyo. Kiki Bertens annuncia il ritiro dal tennis

Naomi Osaka, numero due del mondo e una delle figure più importanti del tennis mondiale in questo momento – è l’atleta femminile più pagata al mondo – ha annunciato questo giovedì il suo ritiro da Wimbledon, il terzo Grand Slam della stagione. In una dichiarazione, l’entourage della giapponese ha anche assicurato che Osaka tornerà alle competizioni alle Olimpiadi di Tokyo tra cinque settimane.

“Naomi si sta prendendo un po’ di tempo libero con la sua famiglia ed è molto concentrata e motivata a tornare ai Giochi olimpici di Tokyo e giocare davanti al suo pubblico di casa”.

Osaka, che non ha mai avuto grandi risultati a Wimbledon, recentemente si è ritirata prima del secondo turno del Roland Garros per preservare la sua salute mentale, dichiarando che si sentiva depressa e non era in grado di affrontare la stampa e la pressione.

Kiki Bertens, invece, dice addio al tennis da professionista.

“Giocherò Eastburne, Wimbledon e Tokyo per poi valutare se avrò le energie per tirare ancora fino al termine della stagione. Farò il possibile per terminare nel migliore dei modi“.

Ho sempre preteso molto da me stessa, ma ora non sono più soddisfatta di quanto riesco a dare in allenamento. Inoltre mi sento pronta ad aprire un nuovo capitolo della mia vita. Ne ho parlato con il mio staff, con Elise Tamaela e con mio marito Remko, prendendo questa decisione dopo Parigi. Non voglio continuare con qualcosa che sta diventando frustrante, voglio essere io a decidere quando fermarmi e alle mie condizioni“.

Ricordiamo i problemi fisici che l’hanno tormentata nel 2020, con i dolori al tendine d’Achille che l’hanno costretta ad operarsi nello scorso mese di ottobre.