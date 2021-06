Roland Garros. Finale da primo Slam in carriera. Anastasia Pavlyuchenkova sfiderà Barbora Krejcikova che annulla un match point in semifinale

Sarà inedita la finale del Roland Garros 2021, che in campo femminile ha regalato una sorpresa dietro l’altra, metterà di fronte Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) e Barbora Krejcikova (33). Entrambe giunte al penultimo atto di un Major per la prima volta in carriera, la russa e la ceca sabato si contenderanno dunque la possibilità di vincere il loro primo torneo slam.

La Pavlyuchenkova nella prima semifinale ha fatto valere la sua maggiore esperienza contro la slovena Tamara Zidansek (85), battuta con il punteggio di 7-5 6-3 al termine di una bella sfida in cui la 29enne si è imposta nei momenti chiave del match.

Qualche ora dopo l’ha invece raggiunta nella finalissima la ceca Barbora Krejcikova (33), che ha fatto sua in rimonta una battaglia dai tantissimi errori e dal match point sprecato dalla greca Maria Sakkari (33). La partita è finita 7-5 4-6 9-7.

Anastasia Pavlyuchenkova vs Tamara Zidansek (non prima delle ore 15)



