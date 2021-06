Ladri nella villa di Camila Giorgi: rubati due Rolex e un anello, bottino di circa 80.000€

Spiacevoli visite nella villa di Camila Giorgi a Calenzano, comune in provincia di Firenze nel quale risiede la tennista marchigiana assieme al fratello e ai genitori. La scorsa notte, mentre l’intera famiglia dormiva, i ladri si sono introdotti nell’abitazione ed hanno prelevato due orologi Rolex e un anello di brillanti per un valore complessivo che si aggira attorno agli 80.000€: secondo quanto raccolto da un primo sopralluogo dei Carabinieri, i malviventi sarebbero entrati in casa da una finestra situata al primo piano. L’ANSA, inoltre, riferisce che l’abitazione della famiglia Giorgi sarebbe sprovvista di allarme e sistemi di videosorveglianza: non sarà semplice, dunque, risalire agli autori del furto.