Billie Jean King Cup: rinviati causa Covid-19 diversi incontri del Gruppo II America

RINVIO PER COVID-19

L’emergenza Covid-19 continua ad influire pesantemente sullo svolgimento degli spareggi di Billie Jean King Cup: tutte le sfide dell’Evento B del Gruppo II America, originariamente in programma dal 16 al 19 giugno 2021 a La Paz (Bolivia), sono state rinviate a data da destinarsi a causa della situazione problematica, per l’aumento dei casi di contagio, nel Paese sudamericano. Al mini-torneo che metteva in palio una promozione nel Gruppo I zonale avrebbero dovuto partecipare Bolivia, Barbados, Repubblica Dominicana, Guatemala, Honduras, Giamaica, Portorico e Trinidad & Tobago.

L’Evento A, in calendario a Panama dal 23 al 26 giugno, si disputerà regolarmente e vedrà ai nastri di partenza le selezioni di Panama, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Bahamas, Ecuador e Uruguay: a rendere noto il tutto è stato il Comitato Organizzativo della Billie Jean King Cup, che ha dunque deciso di far disputare solo una parte degli incontri del Gruppo II America prendendosi del tempo per decidere le date del recupero dell’Evento B.