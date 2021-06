Arthur De Greef sospeso dall’ITIA: ritiratosi a febbraio, aveva iniziato la carriera da coach

Arthur De Greef, ex tennista belga, è stato sospeso in via provvisoria dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency) assieme ai due connazionali Romain Barbosa (n.1300 ATP, ex Top-450 nel 2016) e Alex Witmeur (senza ranking in singolare, n.2094 ATP in doppio) perché sospettato di aver alterato l’esito di alcuni incontri del circuito professionistico.

Attuale numero 463 della classifica ATP in singolare, con un best ranking alla posizione n.113 raggiunta nel giugno 2017, De Greef (classe 1992) ha disputato il suo ultimo torneo della carriera quest’anno a Doha (Qatar), dove ha preso parte alle qualificazioni degli Australian Open (è uscito di scena al primo turno per mano dell’egiziano Safwat con il punteggio di 6-2 6-4). Formalizzato il ritiro, ha cominciato fin da subito la carriera da allenatore, al fianco della ventiseienne Ysaline Bonaventure (n.126 WTA), ma la collaborazione è durata solamente pochi mesi visto il provvedimento dell’ITIA.

Bonaventure, a proposito della sospensione del suo coach, ha dichiarato: “Mi sento triste a dover annunciare l’interruzione del rapporto con Arthur. Ho bisogno di un allenatore che mi accompagni nei vari tornei ma lui non potrà più seguirmi, sono deluso da quanto accaduto ma non me la sento di entrare nei dettagli della vicenda“.