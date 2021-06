Roland Garros: Marco Cecchinato è al terzo turno. Sarà derby con Lorenzo Musetti. Un italiano già agli ottavi di finale

Marco Cecchinato si regala la sfida contro Lorenzo Musetti per un posto negli ottavi di finale del Roland Garros.

L’azzurro ha sconfitto al secondo turno questo pomeriggio Alex De Minaur testa di serie n.21 con il risultato di 64 61 36 61 dopo 2 ore e 28 minuti di partita.

Sabato quindi affronterà in un derby tutto italiano Lorenzo Musetti con un azzurro già sicuro degli ottavi di finale.

Nel primo set Cecchinato avanti per 2 a 0 subiva il controbreak nel terzo gioco e sul 4 pari riusciva ad annullare tre palle break che avrebbero portato l’australiano a servire per il set.

Nel game successivo Marco brekkava a 15 Alex e conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro dall’1 pari inseriva il turbo ed a suon di vincenti portava a casa la frazione per 6 a 1 con ben 5 game consecutivi messi a segno.

Nel terzo set passaggio a vuoti di Marco nel sesto game. De Minaur ne approfittava piazzava il break e chiudeva 10 minuti dopo la frazione per 6 a 3.

Nel quarto set ritornava il dominio dell’azzurro che dall’1 pari conquistava ben cinque game consecutivi e chiudeva set e match per 6 a 1, annullando una palla break nell’ultimo gioco dell’incontro.