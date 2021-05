ITF Grado e Otocec: I Main Draw

ITF GRADO(Ita 25k terra)

[1] Liudmila Samsonova vs Barbora Miklova

Melania Delai vs Despina Papamichail

Jessica Pieri vs TBD

Federica Di sarra vs [6] Jia-Jing Lu

[3] Mayo Hibi vs Aurora Zantedeschi

Richel Hogenkamp vs Irene Burillo escorihuela

TBS vs TBD

[5] Julia Grabher vs TBD

[8] Susan Bandecchi vs TBD

Diana Marcinkevica vs TBD

TBD vs TBD

Bianca Turati vs [4] Cagla Buyukakcay

[7] Isabella Shinikova vs Carole Monnet

Yue Yuan vs Lucia Bronzetti

Ylena In-albon vs Stefania Rubini

Malene Helgo vs [2] Nuria Parrizas-diaz

ITF OTOCEC 2(Slo 25k terra)

In attesa……