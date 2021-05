Challenger Biella 7: Il Tabellone Principale. Wild card a Cobolli e Nardi

Md

(1) Varillas, Juan Pablo vs Kolar, Zdenek

Olivo, Renzo vs Menezes, Joao

Marcora, Roberto vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Collarini, Andrea vs (7) Klizan, Martin

(4) Petrovic, Danilo vs Qualifier

Ramanathan, Ramkumar vs Kavcic, Blaz

Trungelliti, Marco vs Qualifier

(WC) Nardi, Luca vs (8) Giustino, Lorenzo

(5) Ferreira Silva, Frederico vs Diez, Steven

Muller, Alexandre vs (WC) Napolitano, Stefano

(SE) Elias, Gastao vs (WC) Cobolli, Flavio

(SE) Rune, Holger Vitus Nodskov vs (3) Altmaier, Daniel

(6) Zuk, Kacper vs Qualifier

Pellegrino, Andrea vs Qualifier

Janvier, Maxime vs Etcheverry, Tomas Martin

Lacko, Lukas vs (2) Milojevic, Nikola