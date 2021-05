Rosset: “La sconfitta di Federer? Ci sta. Il rientro nel 2017 fu incredibile”

Marc Rosset ha parlato al quotidiano locale Tribune de Geneve sul rientro con sconfitta di Roger Federer nel torneo svizzero, dicendosi affatto sorpreso della immediata battuta d’arresto del campione. “Capisco che la sconfitta di Federer a Ginevra abbia sorpreso molti, essendo Roger un super tennista. Questo dimostra che le cose potrebbero essere più complicate di quanto ci si aspetti per lui. Quello che Roger deve fare adesso è non scoraggiarsi, non cadere a pezzi ma continuare a lavorare serenamente, con l’obiettivo di tornare al suo meglio. Tronare al suo miglior livello potrebbe costargli più caro del previsto, ma nessuno ha mai detto che fosse facile. Non si deve fare l’errore di paragonare la situazione attuale al suo rientro nel 2017. Quando è tornato nel 2017 il suo livello fu incredibile, ed era quella situazione a non essere ‘normale’, un ritorno dopo operazioni è complesso”.

“Quello che sta succedendo a Federer è del tutto normale, non puoi stare ai box per quindici mesi e quindi riniziare vincendo tornei. Se così fosse, tornerei subito a casa e riprenderei la mia racchetta! Federer impiegherà tempo e ci vorranno anche parecchie partite per tornare al suo tennis ottimale. Spetta ai tifosi essere pazienti e non giudicarlo ogni volta che gioca così così e viene eliminato da un torneo. Raccomando a Roger di essere tollerante con se stesso, di continuare ad allenasi come sta facendo fino ad oggi”.

Tornado al torneo di Ginevra, i giovani che sono arrivati in fondo hanno convinto Rosset: “Ho adorato Denis Shapovalov e il suo atteggiamento. Tutti parlano di Tsitsipas, Zverev o Medvedev, si parla meno di Shapovalov. È bello vedere questi ragazzi sul circuito, anche perché sono molto diversi tra di loro e ognuno riesce a portare qualcosa di unico. Shapovalov è stato molto divertente, ha regalato grande spettacolo ed è stato molto bene in campo. Come anche Casper Ruud, altro giocatore che mi ha sorpreso. È un bravo ragazzo, ha una grande attitudine e ha tutto quel che serve per diventare un grande giocatore”.

Marco Mazzoni