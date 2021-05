Petros Tsitsipas ironico su Instagram per le wild card ricevute

Petros Tsitsipas, fratello del numero cinque del mondo Stefanos, è stato ampiamente criticato per aver ricevuto wild card – in singolare e doppio – in alcuni tornei, nonostante non abbia mai avuto risultati significativi nella sua carriera di singolare nemmeno a livello ITF.

Il 20enne si è preso gioco di coloro che criticano questi inviti e ha aggiornato il suo profilo Instagram affermando con orgoglio di essere il re delle wild card.