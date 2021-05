Jannik Sinner e l’ostacolo Karatsev a Lione

Dopo essere stato eliminato mercoledì al secondo turno negli Internazionali d’Italia dallo spagnolo Rafael Nadal, Jannik Sinner prosegue la prossima settimana la sua stagione sulla terra rossa a Lione. Sorteggio sfortunato per il 19enne di Sesto Pusteria, che nell’ATP 250 in Francia affronterà nel turno inaugurale il russo Aslan Karatsev (ATP 27).

Sinner, dopo una settimana a Roma, è partito in direzione Francia, dove giocherà il suo ultimo torneo prima del secondo Slam stagionale, i French Open di Parigi, che iniziano il 30 maggio. A Lione Sinner è uno dei favoriti. L’azzurro è la sesta testa di serie, alle spalle di Dominic Thiem (ATP 4), Stefanos Tsitsipas (ATP 5), Diego Schwartzman (ATP 10), David Goffin (ATP 13) e Gael Monfils (ATP 15). Solamente i miglior quattro iscritti hanno però un bye al primo turno. Sinner da lunedì sarà il numero 17 del mondo, ennesimo best ranking.

Dopo due eliminazioni consecutive al secondo turno a Roma e Madrid, l’obiettivo di Sinner è accumulare più match possibili per continuare a scrivere il suo romanzo di formazione tennistica. L’allievo di Riccardo Piatti a Lione però è stato ancora una volta molto sfortunato nel sorteggio. Infatti, Sinner sfiderà al primo turno Aslan Karatsev. Il 27enne russo è la grande sorpresa di questa stagione, nella quale ha già raggiunto la semifinale degli Australian Open e vinto l’ATP 500 di Dubai. Proprio nei quarti di finale negli Emirati il numero 27 del mondo ha superato anche Sinner in rimonta per 6-7(5), 6-3, 6-2. Inoltre, Karatsev ha conquistato anche la finale di Belgrado, dove è stato poi battuto da Matteo Berrettini. Questa settimana a Roma il russo si è invece fermato negli ottavi contro lo statunitense Reilly Opelka.