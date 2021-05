Challenger Biella 6: Il Tabellone di Quali. Cinque azzurri presenti

Challenger Biella 6 – Tabellone di Qualificazione

(1) Etcheverry, Tomas Martin vs (WC) Fonio, Giovanni

(WC) Vanni, Luca vs (7) Serdarusic, Nino

(2) Gabashvili, Teymuraz vs Galovic, Viktor

(Alt) Rodriguez, Cristian vs (8) Van Rijthoven, Tim

(3) Lenz, Julian vs (WC) Passaro, Francesco

(Alt) Slobodchikov, Ronald vs (6) Bonadio, Riccardo

(4) Zverev, Mischa vs Blancaneaux, Geoffrey

(Alt) Giacalone, Omar vs (5) Santillan, Akira

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Mischa Zverev vs Geoffrey Blancaneaux

2. [WC] Luca Vanni vs [7] Nino Serdarusic (non prima ore: 12:30)

3. [2] Teymuraz Gabashvili vs Viktor Galovic (non prima ore: 14:00)

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Tomas Martin Etcheverry vs [WC] Giovanni Fonio

2. [3] Julian Lenz vs [WC] Francesco Passaro (non prima ore: 12:30)

3. [Alt] Cristian Rodriguez vs [8] Tim Van Rijthoven (non prima ore: 14:00)

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Omar Giacalone vs [5] Akira Santillan

2. [Alt] Ronald Slobodchikov vs [6] Riccardo Bonadio (non prima ore: 12:30)