Masters 1000 e WTA 1000 Roma: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali. In campo Lorenzo Sonego (LIVE)

Masters 1000 e WTA 1000 Roma – Quarti di Finale e Semifinali

ATP ATP Rome Djokovic N. • Djokovic N. 0 4 7 0 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 0 6 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Djokovic N. 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tsitsipas S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5

1. [1] Novak Djokovicvs [5] Stefanos Tsitsipas

2. [9] Karolina Pliskova vs Petra Martic (not before 12)



Il match deve ancora iniziare

3. Reilly Opelka vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Cori Gauff vs Isa Swiatek or Elina Svitolina (not before 15 – possible court change)

5. [1] Novak Djokovic OR [5] Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego OR [7] Andrey Rublev (non prima ore: 18:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Sonego vs [7] Andrey Rublev



ATP ATP Rome Sonego L. • Sonego L. 40 3 1 Rublev A. Rublev A. 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Irina-Camelia Begu [WC] Sara Errani vs Kristina Mladenovic Marketa Vondrousova



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Iga Swiątek vs Elina Svitolina



WTA WTA Rome Swiatek I. • Swiatek I. 30 6 2 Svitolina E. Svitolina E. 0 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Swiatek I. 15-0 30-0 2-2 Svitolina E. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Svitolina E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Swiatek I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Svitolina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Svitolina E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP ATP Rome Granollers M. / Zeballos H. • Granollers M. / Zeballos H. 0 3 Ram R. / Salisbury J. Ram R. / Salisbury J. 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Granollers M. / Zeballos H. 3-4 Ram R. / Salisbury J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. John Peers / Michael Venus vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos OR [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 16:00)