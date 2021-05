Masters 1000 e WTA 1000 Roma: I risultati completi dei Quarti di Finale e Semifinale. Sarà finale tra Novak Djokovic e Rafael Nadal

Rafael Nadal vola in finale agli Internazionali di Roma battendo in due set con il punteggio di 6-4 6-4 Reilly Opelka (47). Lo spagnolo ha avuto il controllo della partita praticamente dall’inizio alla fine e non è mai andato in affanno nonostante lo statunitense abbia provato a cambiare le sorti del match. Rafa può quindi puntare alla conquista della ”decima” dopo che si è aggiudicato il successo nella capitale per ben 9 edizioni.

Nell’altra semifinale che vedeva il campione in carica Novak Djokovic (1) opposto al padrone di casa Lorenzo Sonego (33) ci sono volute 2h45′ e tutta la classe di Nole per venire a capo dell’italiano, 6-3 6-7 (5/7) 6-2.

Masters 1000 e WTA 1000 Roma – Quarti di Finale e Semifinali

ATP ATP Rome Djokovic N. Djokovic N. 4 7 7 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 6 5 5 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Tsitsipas S. 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Djokovic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tsitsipas S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5

1. [1] Novak Djokovicvs [5] Stefanos Tsitsipas

2. [9] Karolina Pliskova vs Petra Martic (not before 12)



WTA WTA Rome Pliskova Ka. Pliskova Ka. 6 3 6 Martic P. Martic P. 1 6 2 Vincitore: Pliskova Ka. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Martic P. 15-15 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Martic P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Pliskova Ka. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Martic P. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Pliskova Ka. 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Martic P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Martic P. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Martic P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Martic P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Pliskova Ka. 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Martic P. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Pliskova Ka. 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Martic P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Martic P. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Martic P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Martic P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Reilly Opelka vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 13:00)



ATP ATP Rome Opelka R. Opelka R. 4 4 Nadal R. Nadal R. 6 6 Vincitore: Nadal R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Opelka R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Opelka R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Nadal R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Cori Gauff vs Isa Swiatek (not before 15 – possible court change)



WTA WTA Rome Gauff C. Gauff C. 6 3 Swiatek I. Swiatek I. 7 6 Vincitore: Swiatek I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Swiatek I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Gauff C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Swiatek I. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Gauff C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Swiatek I. 15-0 40-0 1-1 → 1-2 Gauff C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Swiatek I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Gauff C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Swiatek I. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Gauff C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Swiatek I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Gauff C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Swiatek I. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [1] Novak Djokovic vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 18:30)



ATP ATP Rome Djokovic N. Djokovic N. 6 6 6 Sonego L. Sonego L. 3 7 2 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Djokovic N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Djokovic N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-30 2-3 → 3-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Sonego vs [7] Andrey Rublev



ATP ATP Rome Sonego L. Sonego L. 3 6 6 Rublev A. Rublev A. 6 4 3 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Rublev A. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Irina-Camelia Begu [WC] Sara Errani vs Kristina Mladenovic Marketa Vondrousova



WTA WTA Rome Begu I. / Errani S. Begu I. / Errani S. 2 3 Mladenovic K. / Vondrousova M. Mladenovic K. / Vondrousova M. 6 6 Vincitore: Mladenovic K. / Vondrousova M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mladenovic K. / Vondrousova M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Begu I. / Errani S. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Begu I. / Errani S. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Mladenovic K. / Vondrousova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Begu I. / Errani S. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Begu I. / Errani S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Begu I. / Errani S. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Begu I. / Errani S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Mladenovic K. / Vondrousova M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Begu I. / Errani S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Mladenovic K. / Vondrousova M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Begu I. / Errani S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Iga Swiątek vs Elina Svitolina



WTA WTA Rome Swiatek I. Swiatek I. 6 7 Svitolina E. Svitolina E. 2 5 Vincitore: Swiatek I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Svitolina E. 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Swiatek I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Swiatek I. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Swiatek I. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Svitolina E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Svitolina E. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Svitolina E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Swiatek I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Svitolina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Svitolina E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP ATP Rome Granollers M. / Zeballos H. Granollers M. / Zeballos H. 6 6 2 Ram R. / Salisbury J. Ram R. / Salisbury J. 7 3 10 Vincitore: Ram R. / Salisbury J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 Ram R. / Salisbury J. 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 9-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Granollers M. / Zeballos H. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Granollers M. / Zeballos H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ram R. / Salisbury J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Granollers M. / Zeballos H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Ram R. / Salisbury J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. John Peers / Michael Venus vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic



ATP ATP Rome Peers J. / Venus M. Peers J. / Venus M. 6 6 Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 7 7 Vincitore: Mektic N. / Pavic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Peers J. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Peers J. / Venus M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Peers J. / Venus M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Peers J. / Venus M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Peers J. / Venus M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Peers J. / Venus M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Mektic N. / Pavic M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Peers J. / Venus M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 16:00)