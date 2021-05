Borna Coric dà forfait per il Roland Garros (con la situazione aggiornata)

Borna Coric è stato costretto a ritirarsi dal Roland Garros a causa del persistente infortunio alla spalla destra che lo sta tormentando dal 2021.

Il croato non gioca da Rotterdam e non sa ancora quando ritornerà in campo.

(Clicca per vedere l'entry list) Roland Garros (ATP) Inizio torneo: 30/05/2021 | Ultimo agg.: 14/05/2021 09:49 Main Draw (cut off: 102 - Data entry list: 27/04/21 - Special Exempts: 0/0) 1. Djokovic

