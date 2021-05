Monfils parla alla fine della partita con Sonego: «Sei migliore di me, ma devi mostrare più rispetto» (Video)

Tornato nel circuito quasi tre mesi dopo, Gael Monfils non aveva motivo di festeggiare in campo, ma ha usato un modo curioso per rimproverare Lorenzo Sonego. In un’intensa battaglia nel torneo di Roma, l’azzurro ha chiamato il medicat timeout quando ha avuto un crampo sul punteggio di 4-3 in favore del francese nel terzo set. Sonego ha continuato la partita e poi ha vinto il match.

“Sei un giocatore migliore di me, lo sai, ma devi mostrare un po’ più di rispetto la prossima volta. Sei migliore di me. So che avevi i crampi. Ma tu sei bravo, sei un bravo giocatore, ok? Mi piaci, lo sai. Buona fortuna”, ha detto Monfils all’azzurro.