Australian Open: grave errore arbitrale commesso nell’incontro di Alessandro Giannessi

Alessandro Giannessi è uscito dal campo furibondo nel match perso questa notte nel primo turno delle qualificazioni dell’Australian Open.

L’azzurro, n.32 del seeding, contro Lee avanti nel tiebreak del terzo set per 4 a 0 ha sicuramente subito un torto arbitrale perchè il suo avversario colpito da crampi è riuscito ad ottenere il medical timeout fermando l’incontro per diversi minuti e avendo così il trattamento medico che non può essere richiesto, come da regolamento, da chi è colpito da crampi.

Al ritorno in campo Lee nel supertiebreak sotto per 1 a 6 rimontava e vinceva poi la partita per 10 punti a 7.

Al termine della partita l’azzurro dichiarava in campo: “Non è ammissibile perdere un turno slam così, vai a vedere il video”.

La partita punto per punto