Matteo Berrettini dopo la conquista della finale a Madrid: “non vedo l’ora di giocare contro Sascha. Spero di divertirmi domani come mi sono divertito stasera”

Matteo Berrettini parla dopo aver conquistato la finale nel torneo di Madrid.

“È una grande, incredibile sensazione, soprattutto dopo Monte-Carlo, dove non mi sentivo così bene. Poi ho vinto a Belgrado e ora sono in finale, quindi non vedo l’ora di giocare contro Sascha. Spero di divertirmi domani come mi sono divertito stasera.

Il servizio è la mia arma, ma oggi penso di aver risposto anche molto bene e di avergli messo pressione. Ho giocato più aggressivo. Ruud è un po’ come me, gli piace correre intorno al dritto e giocare con lo spin.”

“L’altra volta a Roma mi ha battuto, quindi è sempre una grande lotta quando gioco contro di lui. Ha raggiunto tre semifinali di fila [anche Monte-Carlo e Monaco] quindi si sentiva sicuro. Credo sia anche per questo che sono ancora più contento della vittoria di oggi”.