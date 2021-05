Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali Maschili e finale femminile. Sarà tra Berrettini vs Zverev la finale di Madrid

La prima semifinale del Masters 1000 di Madrid, orfana del beniamino di casa Rafael Nadal (2), ha sorriso ad Alexander Zverev (ATP 6). Nella sfida, ormai un classico del panorama, il tedesco si è infatti sbarazzato di Dominic Thiem (4) con il punteggio di 6-3 6-4. Dopo i primi game piuttosto equilibrati, “Sasha” è riuscito a strappare il servizio all’austriaco ed aggiudicarsi la prima frazione.

Nel secondo set il vincitore degli US Open, di rientro da quasi due mesi di inattività, è sembrato faticare a livello fisico. E così, Zverev, molto preciso alla battuta, è stato in grado di effettuare il break subito in entrata e conquistare la seconda finale stagionale, dopo il successo di Acapulco. Lo sfidante uscirà dal match fra Casper Ruud (22) e Matteo Berrettini (10).

Combined Madrid – Semifinali Maschili e Finale Femminile

Manolo Santana Stadium – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [3] Gabriela Dabrowski / Demi Schuurs vs [2] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova



2. [5] Alexander Zverev vs [3] Dominic Thiem (non prima ore: 16:00)



3. [1] Ashleigh Barty vs [5] Aryna Sabalenka (non prima ore: 18:30)



4. Casper Ruud vs [8] Matteo Berrettini (non prima ore: 21:00)



Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic



2. Tim Puetz / Alexander Zverev vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos