Sara Cakarevic riceve solo 2 euro dopo aver perso nelle qualificazioni del torneo ITF di Praga: “Grazie ITF per il caffè gratis”

Non è una novità che nel tennis la vita non è sempre facile per gli atleti non di punta, soprattutto ai livelli più bassi, come nel caso dei tornei ITF.

Sara Cakarevic, 24enne francese, che è attualmente al 410° posto nel mondo ha annunciato quanto ha guadagnato nel torneo di Praga. La tennista francese, ieri, stava combattendo per un posto nel main draw del torneo ITF di Praga, un evento che distribuisce 25 mila dollari di premio in denaro e ha finito per perdere contro Paula Ormaechea (291° WTA) per 5-7, 6-3 10-8.

Alla fine del match, Cakarevic è andata a prendere il suo assegno, quello che però non aveva messo in conto era che il premio era incredibilmente basso. Due euro. Sì, può sembrare una bugia ma non lo è. In effetti, erano addirittura 2 euro e 25 centesimi ma, come lei stessa ha rivelato sui social media, in realtà ha ricevuto solo due euro.

“Grazie ITF per il caffè gratis. Non mi hanno nemmeno dato i 25 centesimi. Questo è quello che succede quando si perde 8-10 nel terzo set contro la 291 del mondo”, si può leggere sul suo account Twitter ufficiale.