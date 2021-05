Gail Falkenberg è tornata in campo a 74 anni nelle qualificazioni dell’ITF di Naples

Ad oltre tre anni dall’ultima volta (aprile 2018), Gail Falkenberg è tornata a disputare un incontro nel circuito professionistico: la leggenda statunitense, classe 1947 (lo scorso 16 gennaio ha compiuto 74 anni), ha preso parte alle qualificazioni dell’ITF da $25.000 di Naples (Florida, terra battuta outdoor) ma non è riuscita a superare il primo turno, essendo stata sconfitta con un doppio 6-0 dalla transalpina Tiphanie Fiquet (n.796 WTA e più giovane di ben 54 anni rispetto alla sua avversaria).

Alla ricerca di una vittoria che manca dall’aprile di cinque anni fa, quando nel $25.000 di Pelham sconfisse la connazionale Rosalyn Small per poi cedere per 6-0 6-0 di fronte alla ben più quotata Taylor Townsend, l’ex n.360 della classifica WTA in singolare (miglior ranking raggiunto nel dicembre 1987) sta continuando a frantumare i record di anzianità per quanto concerne il circuito Pro: trascinata da una passione fuori dal comune, Gail Falkenberg potrebbe ben presto offrire il bis…