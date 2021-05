Medvedev: “La terra battuta? Non si adatta al mio fisico e colpi”

Daniil Medvedev è pronto all’esordio sui campi in terra battuta, dopo esser stato costretto a rinunciare al primo 1000 della stagione a Monte Carlo per aver contratto il Covid-19. Recuperato dal virus, il russo è a Madrid e ha parlato delle sue condizioni. Per fortuna il Coronavirus sembra alle spalle: “Sto bene, mi sento in forma, questa è la cosa principale, altrimenti non sarei venuto. Ho avuto un brutto raffreddore, il naso e la gola erano bloccati e mi sono sentito debole per alcuni giorni, ma per fortuna nient’altro. I primi quattro o cinque giorni non sono stati facili, dopo aver trascorso quasi dieci giorni a letto. Ma sono contento della settimana e mezza di allenamento che ho svolto per preparare per questo torneo”.

Il discorso scivola sul suo rapporto non proprio idilliaco con la superficie in mattone tritato… “La terra rossa? Il mio rapporto con lei non credo che cambierà mai… Penso che i miei colpi e il mio fisico non si adattino bene a questa superficie. La prima settimana che arrivo sulla terra finisco per odiare tutto ciò che mi circonda. Non mi piace proprio stare in campo, è una sensazione molto rara per me. Poi alla fine mi ci abituo e le sensazioni migliorano. Ciò che mi motiva di più è cercare di mettermi in una condizione tale da poter vincere le partite anche qui. Qualche anno fa ho battuto grandi giocatori sulla terra battuta, ero in ottima forma. Quindi so di esser capace di farlo di nuovo, devo ritrovare quelle sensazioni, la fiducia nel mio gioco anche in queste condizioni, questo è l’aspetto per me più difficile su questa superficie”.

Il torneo di Madrid si gioca sul rosso, ma in condizioni particolari (altura, campi generalmente piuttosto rapidi, campo centrale molto “chiuso” che simula condizioni non da indoor ma diverse). Ecco il pensiero di Daniil: “L’altitudine di Madrid potrebbe aiutarmi, certamente. Questi campi sono in terra ma i più simili a quelli in duro a causa di quste condizioni rispetto ad ogni altro torneo sul rosso. Questa terra battuta è più veloce, il servizio può anche raggiungere una velocità maggiore e diventare più insidioso. Questo è uno dei fattori che mi fa sentire più a mio agio in questo torneo rispetto ad altri. Sarà importante vedere come mi sento nella prima partita, perché sarà molto importante acquisire fiducia. Realmente, non arrivo con grandi aspettative. Sia qui, che a Roma o al Roland Garros, l’obiettivo è vincere qualche partita. Quando arrivo a un torneo il mio obiettivo è vincere, ma adesso sono consapevole che devo andare passo dopo passo. È importante adattarsi a questi campi e, soprattutto, provare a giocare un buon tennis. Se ce la farò, allora potrò provare a vincere grandi partite”.

Marco Mazzoni