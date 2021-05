Masters 1000 Madrid: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Ok Musetti, Cecchinato, Travaglia e Mager

Lorenzo Musetti Gianluca Mager e Marco Cecchinato sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Madrid.

Musetti, n.83 del ranking, ha liquidato 63 64, in un’ora e 23 minuti, il moldavo Radu Albot, n.82 ATP e 14esima testa di serie delle “quali”.

Nel primo set il Next Gen toscano è schizzato avanti 5-0, ha subìto il tentativo di rientrare del suo avversario (5-3) ma poi ha chiuso il parziale per 6-3. Nella seconda frazione ha stappato la battuta ad Albot in avvio e poi ha difeso il vantaggio fino al definitivo 6-4.

Domenica il 19enne di Carrara si giocherà un posto nel main drawe con lo spagnolo Carlos Taberner, n.142 del ranking, in gara grazie ad una wild card.

Avanza Mager, n.91 del ranking, che ha sconfitto per 64 63 il bielorusso Egor Gerasimov, n.76 ATP e nona testa di serie.

Nel primo set il ligure si è trovato indietro 1-3 ma poi ha infilato un parziale di sette giochi a uno che gli ha consentito di incamerare per 6-4 la prima frazione e di partire avanti 2-0 nella seconda, vantaggio di un break che ha difeso e poi raddoppiato chiudendo per 6-3 l’incontro.

Il 26enne sanremese si giocherà la qualificazione con il francese Pierre-Hugues Herbert, n.86 del ranking.

Bene anche Marco Cecchinato, n.94 del ranking, che ha superato in due set lo statunitense Frances Tiafoe, n.64 ATP.

Al turno finale sfiderà lo spagnolo Carballes Baena.

TDQ

11:00 Cecchinato M. (Ita) – Carballes Baena R. (Esp)

11:00 Herbert P.H. (Fra) – Mager G. (Ita)

11:00 Nishioka Y. (Jpn) – Giron M. (Usa)

12:00 Londero J. I. (Arg) – Delbonis F. (Arg)

12:00 Taberner C. (Esp) – Musetti L. (Ita)

13:00 Cazaux A. (Fra) – Popyrin Al. (Aus)

14:00 Travaglia S. (Ita) – Andujar P. (Esp)

Masters 1000 Madrid – 1° Turno Qualificazione

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Carballes Baena vs [8] Emil Ruusuvuori



ATP ATP Madrid Carballes Baena R. Carballes Baena R. 6 6 Ruusuvuori E. Ruusuvuori E. 2 3 Vincitore: Carballes Baena R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 5-1 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Musetti vs [14] Radu Albot



ATP ATP Madrid Musetti L. Musetti L. 6 6 Albot R. Albot R. 3 4 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 5-1 → 5-2 Tiebreak 5-0 → 5-1 Tiebreak 4-0 → 5-0 Tiebreak 3-0 → 4-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

2. [3] Jordan Thompson vs [WC] Carlos Taberner



ATP ATP Madrid Thompson J. Thompson J. 6 6 2 Taberner C. Taberner C. 3 7 6 Vincitore: Taberner C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

3. [6] Sebastian Korda vs [WC] Arthur Cazaux



ATP ATP Madrid Korda S. Korda S. 6 4 Cazaux A. Cazaux A. 7 6 Vincitore: Cazaux A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 1-3

4. Mikhail Kukushkin vs [13] Pablo Andujar



ATP ATP Madrid Kukushkin M. Kukushkin M. 3 4 Andujar P. Andujar P. 6 6 Vincitore: Andujar P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Yoshihito Nishioka vs Pablo Cuevas



ATP ATP Madrid Nishioka Y. Nishioka Y. 6 6 Cuevas P. Cuevas P. 4 4 Vincitore: Nishioka Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. [5] Frances Tiafoe vs Marco Cecchinato



ATP ATP Madrid Tiafoe F. Tiafoe F. 6 2 Cecchinato M. Cecchinato M. 7 6 Vincitore: Cecchinato M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 1-5 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. [WC] Bernabe Zapata Miralles vs [12] Federico Delbonis



ATP ATP Madrid Zapata Miralles B. Zapata Miralles B. 6 6 Delbonis F. Delbonis F. 7 7 Vincitore: Delbonis F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 6-5 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 6-5 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

4. [7] Stefano Travaglia vs [WC] Carlos Gimeno Valero



ATP ATP Madrid Travaglia S. Travaglia S. 5 6 7 Gimeno Valero C. Gimeno Valero C. 7 1 5 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Tiebreak 6-5 → 7-5 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 5-0 → 5-1 Tiebreak 4-0 → 5-0 Tiebreak 3-0 → 4-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Tiebreak 5-6 → 5-7 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcos Giron vs [11] Thiago Monteiro



ATP ATP Madrid Giron M. Giron M. 6 6 7 Monteiro T. Monteiro T. 4 7 6 Vincitore: Giron M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 6-5 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gianluca Mager vs [9] Egor Gerasimov



ATP ATP Madrid Mager G. Mager G. 6 6 Gerasimov E. Gerasimov E. 4 3 Vincitore: Mager G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. [4] Tennys Sandgren vs Pierre-Hugues Herbert



ATP ATP Madrid Sandgren T. Sandgren T. 3 2 Herbert P. Herbert P. 6 6 Vincitore: Herbert P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 1-5 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. [1] Laslo Djere vs Juan Ignacio Londero



ATP ATP Madrid Djere L. Djere L. 3 6 2 Londero J. Londero J. 6 3 6 Vincitore: Londero J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Tiebreak 2-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

4. Federico Coria vs [10] Alexei Popyrin