Jannik Sinner alla prova Pella a Madrid ed i suoi prossimi impegni nel circuito

La prossima settimana Jannik Sinner giocherà il suo match d’esordio nel Masters 1000 di Madrid in Spagna, dotato di 3,2 milioni euro di montepremi. Il 19enne di Sesto Pusteria se la vedrà al primo turno con l’argentino Guido Pella (ATP 55).

Dopo la sconfitta subito in semifinale di Barcellona nei confronti di Stefanos Tsitsipas, Sinner ritorna martedì nel circuito ATP. Il pusterese con 18 vittorie in 25 partite, è il terzo giocatore che ha vinto il maggior numero di partite dall’inizio dell’anno, alle spalle di Rublev (26) e Tsitsipas (25). Nella Race per Torino Sinner resta sempre in settima piazza.

Questa settimana l’azzurro si è concesso una piccola pausa. Nel “Mutua Madrid Open” Sinner vuole portarsi ulteriormente in avanti nella classifica mondiale. La stella italiana parteciperà per la prima volta in assoluto al torneo di Madrid. Sinner è la testa di serie numero 14, al primo turno l’allievo di Riccardo Piatti sfiderà l’argentino Guido Pella, numero 55 del mondo. Nessun precedente tra Sinner ed il 30enne sudamericano. Pella è un giocatore molto esperto, ma in questa stagione ha vinto appena un match (nell’ATP Cup). La scorsa settimana a Barcellona si è fermato subito all’esordio contro il giapponese Kei Nishikori. La terra rossa è però la superficie preferita dell’argentino, che non può essere sottovalutato da Sinner. Al terzo round l’altoatesino potrebbe affrontare il re della terra rossa, Rafael Nadal, ma la strada è ancora lunga.

Per Sinner è il terzo torneo stagionale sulla terra rossa, dopo quello a Montecarlo e Barcellona. Nel Principato l’altoatesino si è fermato al secondo turno contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, a Barcellona si è inchinato in semifinale al greco Tsitsipas, numero 5 del ranking ATP.

Gli impegni di Sinner

Il programma di Sinner sulla terra rossa è piuttosto intenso. L’obiettivo è sempre accumulare più match possibili per continuare a scrivere il suo romanzo di formazione tennistica. Dopo Madrid l’altoatesino sarà poi ovviamente agli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Subito dopo Sinner è iscritto nell’ATP 250 di Lione. Chiuderà il periodo “rosso” con il secondo Slam stagionale, i French Open a Parigi.