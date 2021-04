Masters 1000 Madrid: Il Tabellone di Qualificazione. Sono quattro gli azzurri al via

Masters 1000 Madrid – Tabellone di Qualificazione

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Carballes Baena vs [8] Emil Ruusuvuori

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Musetti vs [14] Radu Albot

2. [3] Jordan Thompson vs [WC] Carlos Taberner

3. [6] Sebastian Korda vs [WC] Arthur Cazaux

4. Mikhail Kukushkin vs [13] Pablo Andujar

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Yoshihito Nishioka vs Pablo Cuevas

2. [5] Frances Tiafoe vs Marco Cecchinato

3. [WC] Bernabe Zapata Miralles vs [12] Federico Delbonis

4. [7] Stefano Travaglia vs [WC] Carlos Gimeno Valero

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcos Giron vs [11] Thiago Monteiro

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gianluca Mager vs [9] Egor Gerasimov

2. [4] Tennys Sandgren vs Pierre-Hugues Herbert

3. [1] Laslo Djere vs Juan Ignacio Londero

4. Federico Coria vs [10] Alexei Popyrin