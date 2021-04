ATP Barcellona e Belgrado: Il programma completo di Giovedì 22 Aprile 2021. In campo Jannik Sinner e Gianluca Mager

ATP 500 Barcellona

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Albert Ramos-Vinolas vs [3/WC] Andrey Rublev

2. [14] Alex de Minaur vs [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 12:30)

3. [1] Rafael Nadal vs Kei Nishikori OR [13] Cristian Garin (non prima ore: 16:00)

4. [Q] Bernabe Zapata Miralles vs [6] Pablo Carreno Busta

Pista Manolo Santana – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Denis Shapovalov vs [10] Felix Auger-Aliassime

2. [5] Roberto Bautista Agut vs [11] Jannik Sinner

3. Cameron Norrie vs [8] David Goffin

4. [4] Diego Schwartzman OR Frances Tiafoe vs Corentin Moutet

Pista 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. John Peers / Luke Saville vs Kevin Krawietz / Horia Tecau

2. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah OR Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Daniel Evans / Neal Skupski (non prima ore: 15:00)

3. [WC] Feliciano Lopez / Marc Lopez OR Ivan Dodig / Jamie Murray vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

ATP 250 Belgrado

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] John Millman vs [LL] Taro Daniel

2. Federico Delbonis vs [4] Dusan Lajovic (non prima ore: 14:30)

3. Alexei Popyrin vs [Q] Gianluca Mager

4. [3] Aslan Karatsev vs Aljaz Bedene (non prima ore: 19:00)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez

2. Matteo Berrettini / Andrea Vavassori vs Luke Bambridge / Dominic Inglot

3. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs John Millman / John-Patrick Smith