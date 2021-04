Masters 1000 Monte Carlo: I risultati del Day 1. 4 azzurri superano le qualificazioni. Ok Cecchinato, Fabbiano, Caruso e Travaglia (con il main draw aggiornato)

Sono diventati 9 gli azzurri al via nel tabellone principale del torneo Masters 1000 di Monte Carlo. Nessun Paese ha più rappresentanti in singolare dell’Italia.

Le qualificazioni hanno infatti promosso Salvatore Caruso, n.87 ATP ed undicesima testa di serie, che nella sfida per l’ingresso in tabellone si è imposto 76(2) 60 sull’australiano Bernard Tomic, n.211 del ranking, in gara con una wild card, Stefano Travaglia, n.69 ATP e seconda testa di serie, che ha avuto la meglio per 64 36 62 sul polacco Kamil Majchrzak, n.118 del ranking, Marco Cecchinato, n.93 ATP e tredicesima testa di serie, che ha liquidato 61 63 lo svizzero Henri Laaksonen, n.135 del ranking, sconfitto per la prima volta in tre sfide, e Thomas Fabbiano, n.172 del ranking e in tabellone come “alternate”, che ha battuto 75 64 il portoghese Joao Sousa, n.107 ATP.

Md

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Sinner, Jannik

Evans, Daniel vs Lajovic, Dusan

(Q) Fabbiano, Thomas vs (13) Hurkacz, Hubert

(11) Goffin, David vs Cilic, Marin

(Q) Cecchinato, Marco vs (Q) Koepfer, Dominik

Sonego, Lorenzo vs Fucsovics, Marton

Bye vs (5) Zverev, Alexander

(4) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

(WC) Musetti, Lorenzo vs Karatsev, Aslan

Millman, John vs Humbert, Ugo

Auger-Aliassime, Felix vs (16) Garin, Cristian

(Q) Popyrin, Alexei vs Andujar, Pablo

Pella, Guido vs (WC) Pouille, Lucas

Davidovich Fokina, Alejandro vs de Minaur, Alex

Bye vs (8) Berrettini, Matteo

(6) Rublev, Andrey vs Bye

(Q) Caruso, Salvatore vs (WC) Catarina, Lucas

Paul, Tommy vs (LL) Martinez, Pedro

Fritz, Taylor vs (9) Bautista Agut, Roberto

(14) Dimitrov, Grigor vs Struff, Jan-Lennard

Chardy, Jeremy vs Bublik, Alexander

(Q) Delbonis, Federico vs Mannarino, Adrian

Bye vs (3) Nadal, Rafael

(7) Schwartzman, Diego vs Bye

(WC) Rune, Holger Vitus Nodskov vs Ruud, Casper

Khachanov, Karen vs Djere, Laslo

(Q) Travaglia, Stefano vs (12) Carreno Busta, Pablo

(15) Fognini, Fabio vs Kecmanovic, Miomir

Thompson, Jordan vs Paire, Benoit

Krajinovic, Filip vs Basilashvili, Nikoloz

Bye vs (2) Medvedev, Daniil

Masters 1000 Monte Carlo (Monaco) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Bernard Tomic vs [11] Salvatore Caruso



ATP ATP Monte Carlo Tomic B. Tomic B. 6 0 Caruso S. Caruso S. 7 6 Vincitore: Caruso S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Tomic B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Tomic B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Tomic B. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Tomic B. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Tomic B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Tomic B. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Tomic B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Tomic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tomic B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [11] David Goffin vs Marin Cilic



ATP ATP Monte Carlo Goffin D. Goffin D. 6 3 6 Cilic M. Cilic M. 4 6 0 Vincitore: Goffin D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Cilic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Goffin D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Cilic M. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Cilic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Cilic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Goffin D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Cilic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Goffin D. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Cilic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Goffin D. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Cilic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Goffin D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Cilic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Goffin D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Cilic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Cilic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Goffin D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Cilic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Jordan Thompson vs Benoit Paire



ATP ATP Monte Carlo Thompson J. • Thompson J. 30 6 6 1 Paire B. Paire B. 30 4 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Thompson J. 0-15 0-30 15-30 30-30 1-0 Paire B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 Paire B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Thompson J. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Paire B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Thompson J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Paire B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Paire B. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Thompson J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Paire B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Thompson J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Paire B. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Thompson J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Paire B. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Paire B. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Thompson J. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Paire B. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Paire B. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Thompson J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Paire B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Thompson J. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. Fabio Fognini / Diego Schwartzman vs Oliver Marach / Luke Saville



Il match deve ancora iniziare

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Dominik Koepfer vs [14] Juan Ignacio Londero



ATP ATP Monte Carlo Koepfer D. Koepfer D. 6 6 Londero J. Londero J. 1 3 Vincitore: Koepfer D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Londero J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Koepfer D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Londero J. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Koepfer D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Londero J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Koepfer D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Londero J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Koepfer D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Londero J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Londero J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Koepfer D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Londero J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Londero J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Henri Laaksonen vs [13] Marco Cecchinato



ATP ATP Monte Carlo Laaksonen H. Laaksonen H. 1 3 Cecchinato M. Cecchinato M. 6 6 Vincitore: Cecchinato M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Laaksonen H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Laaksonen H. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



ATP ATP Monte Carlo Chardy J. / Martin F. Chardy J. / Martin F. 7 4 4 Khachanov K. / Rublev A. Khachanov K. / Rublev A. 6 6 10 Vincitore: Khachanov K. / Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Chardy J. / Martin F. 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 3-9 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Chardy J. / Martin F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Chardy J. / Martin F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Chardy J. / Martin F. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Khachanov K. / Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Chardy J. / Martin F. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Chardy J. / Martin F. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Chardy J. / Martin F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Khachanov K. / Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Chardy J. / Martin F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Chardy J. / Martin F. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Chardy J. / Martin F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Chardy J. / Martin F. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Khachanov K. / Rublev A. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Chardy J. / Martin F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Stefano Travaglia vs Kamil Majchrzak



ATP ATP Monte Carlo Travaglia S. Travaglia S. 6 3 6 Majchrzak K. Majchrzak K. 4 6 2 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Majchrzak K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Majchrzak K. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Majchrzak K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Majchrzak K. 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Majchrzak K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Majchrzak K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Majchrzak K. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Majchrzak K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Majchrzak K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Yannick Hanfmann vs [8] Alexei Popyrin (non prima ore: 13:00)



ATP ATP Monte Carlo Hanfmann Y. Hanfmann Y. 6 5 4 Popyrin A. Popyrin A. 3 7 6 Vincitore: Popyrin A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Popyrin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Hanfmann Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Hanfmann Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Popyrin A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Hanfmann Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Hanfmann Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Hanfmann Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Popyrin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Hanfmann Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Hanfmann Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Hanfmann Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Popyrin A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Hanfmann Y. 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Popyrin A. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Popyrin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Hanfmann Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Hanfmann Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Popyrin A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Hanfmann Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Popyrin A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Cristian Garin / Guido Pella vs Jamie Murray / Jan-Lennard Struff



ATP ATP Monte Carlo Garin C. / Pella G. Garin C. / Pella G. 4 7 10 Murray J. / Struff J. Murray J. / Struff J. 6 6 5 Vincitore: Garin C. / Pella G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Garin C. / Pella G. 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Murray J. / Struff J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Garin C. / Pella G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Murray J. / Struff J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Garin C. / Pella G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Murray J. / Struff J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Garin C. / Pella G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Murray J. / Struff J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Garin C. / Pella G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Murray J. / Struff J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Garin C. / Pella G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Murray J. / Struff J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Garin C. / Pella G. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Murray J. / Struff J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Garin C. / Pella G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Murray J. / Struff J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Garin C. / Pella G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Murray J. / Struff J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Garin C. / Pella G. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Murray J. / Struff J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Garin C. / Pella G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Murray J. / Struff J. 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Garin C. / Pella G. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Martinez vs [9] Federico Delbonis



ATP ATP Monte Carlo Martinez P. Martinez P. 6 3 4 Delbonis F. Delbonis F. 3 6 6 Vincitore: Delbonis F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Delbonis F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Martinez P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Martinez P. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Martinez P. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Martinez P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Martinez P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Martinez P. 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Martinez P. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Martinez P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Martinez P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Delbonis F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Martinez P. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Martinez P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Joao Sousa vs [Alt] Thomas Fabbiano (non prima ore: 13:00)



ATP ATP Monte Carlo Sousa J. Sousa J. 5 4 Fabbiano T. Fabbiano T. 7 6 Vincitore: Fabbiano T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Sousa J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Fabbiano T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sousa J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Fabbiano T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Sousa J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Sousa J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sousa J. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Fabbiano T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Sousa J. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Sousa J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Sousa J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 3-3 → 4-3 Fabbiano T. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sousa J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Fabbiano T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sousa J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Fabbiano T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sousa J. 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin vs [Alt] Alexander Bublik / Dusan Lajovic