Masters 1000 Monte Carlo: Wild card per Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo Masters 1000 di Monte Carlo in programma la prossima settimana.

La notizia l’ha data in diretta ai microfoni di SuperTennis Simone Tartarini, da sempre coach del 19enne di Carrara, intervistato da Francesca Paoletti. “La comunicazione della wild card è appena arrivata al manager di Lorenzo, Ugo Colombini. Ed è stato un grosso sollievo anche perché Lorenzo era entrato stamattina nelle ‘quali’ che iniziavano sabato e con tutti gli attuali protocolli non ce l’avrebbe fatta ad arrivare in tempo. Lui tra l’altro non lo sa ancora perché sta facendo stretching in palestra. Non ho voluto disturbarlo, sto aspettando che finisca. Lorenzo ci sperava e comunque avere una wild card per Monte-Carlo è sempre una grossa soddisfazione”.