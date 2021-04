Thiem salterà il Masters 1000 di Monte Carlo

Herwig Straka, agente di Dominic Thiem, ha affermato che il suo assistito non giocherà il Masters 1000 di Monte Carlo 2021. È una scelta a sorpresa, visto che la terra battuta è probabilmente la superficie favorita dell’austriaco, ed il motivo non è il problema al piede sofferto da Dominic nelle scorse settimane.

In una breve dichiarazione riportata da Kleine Zeitung, Straka ha affermato “Dominic non è infortunato. Vuole solo darsi più tempo per preparare al meglio la stagione su terra battuta, il suo obiettivo è arrivare al massimo della forma a Roland Garros”.

Thiem non ha mai ottenuto buoni risultati a Monte Carlo: solo i quarti nel 2018, dove rimediò una batosta terribile da Nadal, racimolando solo due game. Forse si deve anche a questo la sua scelta di saltare il torneo del Principato (Masters 1000 ma non obbligatorio ai fini del ranking) e iniziare da Belgrado. “Allo stato attuale, Thiem inizierà la stagione su terra battuta con Belgrado. Seguiranno i Masters di Madrid e Roma prima di Parigi” ha dichiarato Straka.

L’agente di “Domi” non ha rilasciato ulteriori dettagli su come procede il recupero dal problema al piede che gli ha impedito di giocare sul cemento nelle ultime settimane, dicendo solo “non è infortunato”; quindi, presumibilmente, Thiem si sta già allenando sul rosso. “Ho dovuto fare una pausa, ma non sono ancora pronto al 100%”, aveva scritto Thiem sul suo sito ufficiale recentemente, aggiungendo che sarebbe tornato ad allenarsi a brevissimo, “Ho molto su cui lavorare per prepararmi al meglio”.

Certamente Thiem è uno dei giocatori più attesi sul rosso e a Roland Garros, torneo che ha messo in cima ai suoi obiettivi per il 2021 insieme a Novak Djokovic.

Marco Mazzoni