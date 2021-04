Il torneo di Monte Carlo darà un trattamento speciale ai giocatori già vaccinati

La questione della vaccinazione contro il Covid-19 è stata un argomento caldo anche nel mondo del tennis. I circuiti sono divisi tra coloro che vogliono essere vaccinati e quelli che lo rifiutano completamente, quindi ciò che accadrà a Monte Carlo genererà certamente polemiche. Il prossimo torneo Masters 1000 darà un trattamento diverso a coloro che arrivano a Monaco già vaccinati.

Tutti i giocatori, vaccinati o non, dovranno comunque sottoporsi al test Covid-19, ma i vaccinati non dovranno essere isolati per cinque ore in attesa dei risultati. In questo modo, per esempio, potranno iniziare subito ad allenarsi. Inoltre, non saranno più considerati “contatti stretti” di chiunque risulti positivo durante il torneo, qualcosa che ha già avuto chiare conseguenze per un certo numero di tennisti dalla ripresa del circuito.

L’ATP ha, secondo il giornale Telegraph, incoraggiato i tennisti vaccinati a inviare i loro certificati ai servizi medici per aggiornare il database in modo che tutto funzioni più rapidamente quando questi processi si svolgeranno a Monte Carlo.