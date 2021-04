Masters 1000 Miami: Rublev è l’ultimo giocatore a staccare il pass delle semifinali

A cavallo della notte, il Masters 1000 di Miami ha perso la testa di serie numero 1 Daniil Medvedev (ATP 2) e pure il numero 2 Stefanos Tsitsipas (5). Il greco si è arreso alla rimonta di Hubert Hurkacz (37), impostosi per 2-6 6-3 6-4 nei quarti di finale. Il polacco ora sfiderà il russo Andrey Rublev (8), che ha però dovuto sudare per avere la meglio per 7-5 7-6 (9/7) del sorprendente Sebastian Korda (87).

Masters 1000 Miami (USA) – Quarti di Finale, cemento

ATP ATP Miami Hurkacz H. Hurkacz H. 2 6 6 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 6 3 4 Vincitore: Hurkacz H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tsitsipas S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Hurkacz H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. [26] Hubert Hurkaczvs [2] Stefanos Tsitsipas

2. Sebastian Korda vs [4] Andrey Rublev (non prima ore: 01:00)



ATP ATP Miami Korda S. Korda S. 5 6 Rublev A. Rublev A. 7 7 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Korda S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Korda S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Rublev A. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Korda S. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Korda S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Korda S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Korda S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Korda S. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Rublev A. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Korda S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Korda S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Korda S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Korda S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic



ATP ATP Miami Ram R. / Salisbury J. Ram R. / Salisbury J. 3 6 Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 6 7 Vincitore: Mektic N. / Pavic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Ram R. / Salisbury J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Mektic N. / Pavic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. Daniel Evans / Neal Skupski vs [4] Ivan Dodig / Filip Polasek