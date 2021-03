Masters 1000 Miami: Lorenzo Sonego centra gli ottavi di finale

Lorenzo Sonego centra gli ottavi di finale nel torneo Masters 1000 di Miami.

L’azzurro ha eliminato questa sera al terzo turno Daniel Elahi Galan classe 1996 e n.113 ATP con il risultato di 76 (6) 63 dopo 1 ora e 52 minuti di partita.

Negli ottavi di finale affronterà Tsitsipas o Nishikori.

Primo set: Sonego sotto per 1 a 4, recuperava il break nel settimo gioco.

Sul 5 pari l’azzurro mancava due palle break e nel gioco successivo era lui ad annullare due break point che erano anche palle set.

Nel tiebreak l’azzurro sotto per 3 a 4 e minibreak per Galan, risuciva a recuperare lo svantaggio e vincere la frazione per 8 punti a 6, alla seconda palla set a disposizione.

Secondo set: Era solo un break a decidere le sorti del parziale.

Sul 4 a 3 in favore di Sonego, l’azzurro piazzava il break a 15 e nel game successivo non aveva problemi a tenere a 15 il turno di battuta ed a conquistare set e match per 6 a 3.

ATP ATP Miami Galan D. Galan D. 6 3 Sonego L. Sonego L. 7 6 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Galan D. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Galan D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Galan D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Galan D. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Galan D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Galan D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Galan D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Galan D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Galan D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1

0 Aces 71 Double Faults 363% (43/68) 1st Serve 66% (49/74)72% (31/43) 1st Serve Points Won 73% (36/49)44% (11/25) 2nd Serve Points Won 56% (14/25)67% (4/6) Break Points Saved 67% (2/3)10 Service Games Played 1127% (13/49) 1st Serve Return Points Won 28% (12/43)44% (11/25) 2nd Serve Return Points Won 56% (14/25)33% (1/3) Break Points Converted 33% (2/6)11 Return Games Played 1062% (42/68) Service Points Won 68% (50/74)32% (24/74) Return Points Won 38% (26/68)46% (66/142) Total Points Won 54% (76/142)