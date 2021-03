Rinviati diversi tornei Tennis Europe in programma in Italia nei prossimi mesi

La situazione di assoluta incertezza legata all’emergenza Coronavirus continua ad avere ripercussioni anche sul mondo del tennis giovanile. Dopo le conferme da parte dell’ITF (International Tennis Federation) del rinvio a data da destinarsi dei tornei Under 18 di Firenze e Salsomaggiore Terme, anche sui canali ufficiali Tennis Europe (l’organo internazionale che si occupa, tra le altre cose, dell’organizzazione di tornei giovanili di categoria U12, U14 e U16) ha pubblicato una bozza del calendario degli appuntamenti del 2021 sottolineando come numerose manifestazioni in programma in Italia non verranno disputate.

A livello Under 12 è stato cancellato il torneo di Categoria 1 di Maglie, previsto dal 26 aprile, mentre per quanto concerne il circuito Under 14 è stato rinviato a data da destinarsi il torneo di Categoria 2 di Correggio. Sono ben due, invece, i tornei Under 16 che non si disputeranno: cancellati per il 2021 il C1 di Cuneo e il C1 di Foligno, inizialmente previsti in due settimane consecutive a partire dal 24 maggio.

TORNEI INTERNAZIONALI UNDER 12:

U12 Maglie C1 (Dal 26 aprile) – CANCELLATO

U12 Trieste C1 (Dal 14 giugno)

U12 Porto San Giorgio C1 (Dal 21 giugno)

U12 Rezzato C2 (Dal 5 luglio)

U12 Forlì C2 (Dal 12 luglio)

TORNEI INTERNAZIONALI UNDER 14:

U14 Brindisi C3 (Dal 3 maggio)

U14 Pavia C2 (Dal 10 maggio)

U14 Correggio C2 (Dal 24 maggio) – RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

U14 Pescara C2 (Dal 31 maggio)

U14 Palermo C1 (Dal 7 giugno)

U14 Sassuolo C3 (Dal 5 luglio)

TORNEI INTERNAZIONALI UNDER 16:

U16 Cuneo C1 (Dal 24 maggio) – CANCELLATO

U16 Foligno C1 (Dal 31 maggio) – CANCELLATO

U16 Milano C1 – Torneo Avvenire (Dal 7 giugno)

U16 Mestre C3 (Dal 21 giugno)